Bakan Dönmez, İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin güneş paneli üretiminde dünyada 3. sırada yer aldığını belirterek, "Sadece kendi ülkemizde kullandığımız panelleri değil, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Orta Asya gibi hatta Amerika'ya kadar ihraç yapabiliyoruz." dedi.

Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle Eskişehir'de düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF) açılışında, fuarda 19 paydaş üniversiteyle yüzlerce şirketin yer alacağını, üniversite ile piyasa işbirliğinin en güzel örneklerinden birinin sergilendiğini anlattı.



Gençlere seslenen Dönmez, "İdeallerimiz bizi sarhoş eden değil, bizi kendimize getiren, bizlere rehberlik eden olmalı. Eğer bir şeyleri değiştirmeye namzetsek, zahmetsiz rahmet olmaz. Emek vermeden istenilen sonuca ulaşılmaz ilkesini asla unutmamamız gerekiyor." dedi.



Kendine gerçek hedefler belirleyen, gideceği yönü bilenlerin çok daha kısa sürede hedeflerine ulaştığını aktaran Dönmez, "Elinde bir yol haritası olması, aklında atacağı adımları, hep bir sonrakini düşünmesi son derece önemli. İdealleri olan gençlik, istikamet üzere olan, bilinçli, güçlü bir gençliktir. Buradaki güç, kaba kuvvet anlamında değil hiç şüphesiz. Üreten, düşünen, tartışan, yazan, sorgulayan bir güç. Sorumluluğun bilincinde, hedeflerine emin adımlarla yürüyen bir gençlik. Karşımda da böyle bir gençliği görüyorum." değerlendirmesini yaptı.

- "Türkiye'de müthiş bir teknoloji üretkenliği başladı"

Teknolojinin artık hayatın vazgeçilmezi olduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, "Biz bu teknolojinin neresinde olacağız? Tüketicisi mi olacağız, üreticisi mi olacağız? Bize verilenle mi yetineceğiz yoksa aklımızdakileri önce kağıda, sonra hayata mı dökeceğiz? Bugün Türkiye'de müthiş bir teknoloji üretkenliği başladı. Bu memnuniyet verici hepimiz için." diye konuştu.

Dönmez, savunma sanayisinden enerji sektörüne, yerli otomobil Togg'da, sağlık, iletişim ve uzay teknolojilerine kadar her aşamada var olmak için büyük bir gayret gösterildiğini, özellikle AR-GE konusunda katedilmesi gereken daha çok yolun olduğunu söyledi.

Yenilenebilir enerji teknolojilerinde Türkiye'nin önde gelen ülkelerden biri haline geldiğini kaydeden Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce rüzgar, güneş, hidrolik, su, jeotermal gibi kaynaklar bizimdi. Herhangi bir bedel ödemiyorsunuz rüzgar ve güneş için. Ancak güneşi, suyu, rüzgarı elektriğe çevirecek teknolojileri yurt dışından ithal ediyorduk. Şimdi akımı tersine çevirdik. Bakın güneşte yani güneş enerji sistemlerinde yüzde 75'i, rüzgar ve biyokütlede yüzde 60-65'leri, jeotermalde yüzde 55'ler oranında yerli teknolojiye sahip bir ülke konumuna geldik. 2 gün önce Avrupa'nın en büyük tek parçalı güneş enerji santralini açtık. Santralde kullanılan 3 milyondan fazla panel Türkiye'de üretildi. Ankara'da büyük bir AR-GE merkezi de var. Artık güneş panellerini burada üretiyoruz. Güneş panelleri üretiminde dünyada 3. sıraya geldik. 1. sırada Çin, 2. Vietnam, 3. sırada Türkiye var. Sadece kendi ülkemizde kullandığımız panelleri değil, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Orta Asya gibi hatta Amerika'ya kadar ihraç yapabiliyoruz."

- "Kanat ihraç ediyoruz"

Bakan Dönmez, rüzgar santrallerine de değinerek, "Bugün rüzgar enerjisinde kullanılan kule, jeneratör, hız dönüştürücüleri, bağlantı elemanları gibi kritik parçalar yine Türkiye'de üretiliyor. Kanat ihraç ediyoruz. Özellikle İzmir bölgesine çok ciddi bir kanat üretimi söz konusu. Tabii o türbinler böyle uzaktan gözüktüğü gibi değil. Yani kanadın bir uzunluğu 100 metreyi geçiyor. Bir futbol sahasını düşünün. İki kanat, iki futbol sahası. Süpürdüğü alan iki futbol sahası büyüklüğünde bir alanı süpürüyor, bir turda." ifadelerine yer verdi.

Karadeniz'deki doğal gazın Türkiye'yi enerjide bağımsızlığa götürecek çok önemli bir keşif olduğuna dikkati çeken Dönmez, gemilerin millileştirilmesinden, arama ve sondajlarda kullanılan pek çok ekipmana kadar artık büyük oranda bu işleri yerli teknolojiyle yürüttüklerini bildirdi.

Dönmez, sondaj gemilerinde çalışan insan kaynağının yüzde 70'inin Türk olduğunu belirterek, "Arkadaşlar büyük bir hız da kazandılar. Daha önce bu operasyonlar yurt dışından kiralanarak yapılıyordu. Günlük ücretleri oldukça yüksek bir sektörden bahsediyorum. Hem maliyetleri düşürmüş olduk hem de çok hız kazanmış olduk." dedi.



Gençlerin enerjiye sadece enerji gözüyle bakmaması gerektiğine işaret eden Dönmez, "Ardında büyük bir politik mücadele, büyük bir ekonomik çekişme var. Doğu Akdeniz'de yaşadıklarımızı biliyorsunuz. Türkiye'ye karşı uygulanan nice siyasi baskıya direnmemizin altında yatan sebeplerden biri de hiç şüphesiz Türkiye'nin artık teknolojik özgürlükte belli bir noktaya gelmesi, yapabiliyor olması." değerlendirmesini yaptı.

- "Bizler sizlerin önünü açmakla, sizlere yol göstermekle sorumluyuz"

Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin karadaki en büyük keşfini, "Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Sahası"nı açıkladığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"İnşallah günlük 100 bin varile kadar üretecek dev bir sahadan bahsediyoruz. Yani Türkiye şu anda günlük 80 bin varil üretiyor. Ortalama bizim 850 bin varil civarında ham petrol tüketimimiz var günlük. İşte yüzde 10'lar civarındaydı. Sırf bu sahayla biz üretim kapasitemizi tabii tüm süreçleri tamamlandıktan sonra 2 katına artırmış olacağız. Yine burada kullandığımız başta kule olmak üzere pek çok ekipmanı da yerlileştirdik. 'Koca Yusuf' adını verdiğimiz milli petrol sondaj kulemiz var. Konya'da bir sanayicimize de AR-GE desteği verdik. Bunlar başarıyla bu süreci yaptılar ve şimdi o kuleleri biz de kullanmaya başladık."

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye'nin en büyük yatırımlarından olduğunu anımsatan Dönmez, "25 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Her ne kadar bir santral olarak kamuoyunda bilinse bile 4 reaktör var. Bu işi bilenler bilir, her reaktör bir santral. Bağımsız çalışabiliyor. Yani günün sonunda bizim 4 reaktörümüz olacak." ifadesini kullandı.

Dönmez, enerjide ciddi bir yerli teknoloji dönüşümü olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye'yi göz önüne alırsanız, son zamanlarda savunmadaki, sağlıktaki, iletişimdeki, uzay çalışmalarındaki sanayinin diğer alanları, teknolojik gelişmelerin artık tesadüf olmadığını daha iyi görüyorsunuz, görebilirsiniz. Dünyayı artık dev şirketler değil, teknolojiler yönetiyor. Buraya odaklanmamız lazım. Türkiye'de de artık yavaş yavaş teknoloji birikimi oluşmaya başladı. Bunun üzerine koyacak, bunun üzerine ileri götürecek olan da hiç şüphesiz sizlersiniz. Bizler de sizlerin önünü açmakla, sizlere yol göstermekle sorumluyuz. Şuna bütün kalbimle inanıyorum; Gelecekte üreteceğiniz teknolojiyle dünyaya meydan okuyacaksınız. Hakikaten buna inanıyorum. Geçtiğimiz yüzyıla enerji kaynakları, petrol yön verdi. Birçok savaşlar yapıldı. Bu yüzyılda petrolün stratejik ağırlığı azalacak. Teknoloji ön plana çıkıyor, bunun farkındayız. Bugünden kimsenin öngörmediği kritik mineraller konusu var. Dünyada çok fazla yok. Olan ülkeler şanslı. O ülkelerden biri de Türkiye. Periyodik cetvele baktığınızda 17 kritik element var. Bunların 10-12'si de Beylikova sahasında var."

Dönmez, Eskişehir açısından oyun ve animasyon geliştirme alanına dönük düşüncelerinin olduğunu, yazılım geliştirme merkezleri kurulacağını da belirtti.

Türkiye'nin hızla artan enerji ihtiyacı ve büyüyen ekonomisiyle enerji teknolojilerine büyük vaatler sunduğunu anlatan Dönmez, gençlere bu alana ilgi göstermeleri önerisinde bulundu.



Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın da konuşma yaptığı fuarın açılışına, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Alay Komutan Albay Ercan Atasoy, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, Anadolu Üniversitesinin paydaş üniversitelerin rektörleri, AK Parti Eskişehir milletvekili adayları ve diğer ilgililer katıldı.

Açılışın ardından Bakan Dönmez, İletişim Bilimleri Fakültesi önünde yan yana sergilenen Devrim ve Togg otomobilleriyle fotoğraf çektirdi.

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