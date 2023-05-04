Eskişehir'de kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Emek Mahallesi Ortabahçe Sokağı'nda Efekan Ö. ile (24) ile Murat Can Ş. (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Murat Can Ş, Efekan Ö'yü göğsünden bıçakla yaralayıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Efekan Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı Murat Can Ş. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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