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AK Parti Eskişehir milletvekili adayı Demirel'in seçim çalışmasının engellendiği iddiası

AA

AK Parti Eskişehir milletvekili adayı Demirel'in seçim çalışmasının engellendiği iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, partilerinin Eskişehir milletvekili adayı Ali Demirel'in seçim çalışması kapsamında yaptığı esnaf ziyaretinin, Odunpazarı Belediyesi güvenlik personellerince engellendiğini iddia ederek tepki gösterdi.

Sezer, yaptığı yazılı açıklamada, Demirel'in Hamamyolu'nda gerçekleştirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin Odunpazarı Belediyesine bağlı güvenlik personelleri tarafından engellendiğini öne sürdü.

AK Parti Odunpazarı Gençlik Kollarına bağlı gençlerin broşür dağıtımına güvenlik personellerince vatandaşların rahatsız olduğu gerekçesiyle müdahalede bulunulduğunu ileri süren Sezer, buna Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet Özlü'nün müdahale ettiğini belirtti.

Sezer, "Teşkilat mensubu kardeşlerimize yapılan çirkin engellemeyi kınıyorum. Sözde demokrat ve özgürlükçü olduğunu iddia eden, her fırsatta bizlerin kendilerini engellediğini ifade eden CHP zihniyetini, Hamamyolu'nda gördük. Gördük ki gerçek demokrasi düşmanları bizzat ta kendileriymiş." ifadesini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Eskişehir milletvekili adayı Ali Demirel ise şunları kaydetti:

"Biz milletimizin her bir bireyine saygı duyuyor, görüşü ne olursa olsun ayırt etmeden hizmet ediyoruz ancak karşımızda demokrasiye ve özgürlüğü düşmanlık eden, halkın düşünce hürriyetine saldırıda bulunan bir anlayış var. Soruyorum size, diğer siyasi partilerin broşür dağıtımına engel oldunuz mu? Bu engellemeler demokrasinin hangi tanımında var? Halkımızın iradesiyle sandıkta elde edeceğimiz zaferi, sizin bu dikta yönetiminiz, hasetlik dolu siyasi ideolojiniz engelleyemeyecek. Bizler aynı kararlılıkla vatandaşlarımıza ulaşmaya ve şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

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