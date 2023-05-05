Bakan Dönmez, Eskişehir'de sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti

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ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de bazı sivil toplum kuruluşlarına ziyarette bulundu.

AK Parti Eskişehir milletvekili adayı Dönmez, Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde Oto Galericiler Sitesi'nin yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Dönmez daha sonra Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Hacı Bektaş Veli Kültür Anadolu Vakfını ziyaret etti.

Bakan Dönmez, Vakıf Başkanı Ali Ulu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüştü.

Ziyarette, Eskişehir Hacıbektaş-i Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mahsuni Ilgın da yer aldı.

Dönmez, Eskişehir Karadenizliler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğince düzenlenen organizasyona da katıldı.

Bakan Fatih Dönmez'e programlarında, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, AK Parti Eskişehir milletvekili adayları Ali Demirel, Hakan Çizmelioğlu, Pınar Turhanoğlu Gücüyener ve Derya Çıraklı da eşlik etti.





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