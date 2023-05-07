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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de Memur-Sen İl Divan Toplantısı'nda konuştu:

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de Memur-Sen İl Divan Toplantısı'nda konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Vesayet dönemlerinden geçtik. Yıka yıka geçtik. Hiç şüphesiz bu mücadelede Memur-Sen ve bazı işçi sendikalarımız da yanımızda durdu. Allah razı olsun. Bu mücadeleyi tek başına kazanmamız da mümkün değil." dedi.

AK Parti'nin Eskişehir milletvekili adayı Dönmez, kentte bir düğün salonunda düzenlenen Memur-Sen Eskişehir İl Divan Toplantısı'nda, müşterek yanlarının oldukça fazla olduğu Memur-Sen çalışma örgütüyle dün nasıl bir ve beraber hareket ettiyseler bugün de aynı şekilde bir ve beraber hareket edeceklerini söyledi.

Bir memur çocuğu olduğunu ve kendisinin de çalışma hayatının önemli bir kısmında kamu görevlerinde bulunduğunu kaydeden Dönmez, "Dolayısıyla kendimi sizden farklı görmüyorum. Evet bugünkü pozisyonumuz, sorumluluğumuz biraz farklı olmakla birlikte netice itibariyle beni yakinen tanıyanlar bilecektir ki çalışma ortamına, barışına ve ekibine önem veren birisiyim. Özellikle de genç memurlarımızın yetişmesi, yetiştirilmesi için bakanlığımızda çok özel programları hayata geçiren bir ekibiz. Bunu sayın genel başkan da bilecek ve takdir edecektir." diye konuştu.

Yaptıkları faaliyetler mukayese edilirken zaman zaman geçmişin unutularak mukayese edildiğini ve kendi dönemleri içerisinde bir mukayeseye tabi tutulduğuna dikkati çeken Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaman zaman da aslında yurt dışındaki örneklerle de mukayeseye tabi tutuluyor. Evet, eyvallah yurt dışındaki mukayeselere varız. Kendi içimizdekilere de varız. Ama geçmişte yapılanlarla bugün yapılanları da unutmamak gerekir. 80 yılda yapılmayan, hayata geçirilmeyen birçok yatırımı, eseri, hizmeti şu 20 yıla sığdırdık. Bunlar maddi kazanımlar diye görebilirsiniz. Yani enerjiden ulaştırmaya, eğitimden, sağlığa, tarımdan sanayiye kadar. Ama özellikle bu ülkede son 80 yılda özellikle de bunun tek parti iktidarının olduğu Cumhuriyet Halk Partisi dönemini kastederek söylüyorum. Bu coğrafyada analarımıza, babalarımıza, dedelerimize, ninelerimize yapılanları hepimiz biliyoruz."

O dönemde din, vicdan ve düşünce özgürlüğü olmadığını, bir araya gelip sohbet bile edemediklerini söyleyen Dönmez, şöyle devam etti:

"Memurlarımız, işçilerimiz ibadetini yapmak için rahatlıkla camiye gidemiyordu. Bırakın camiye gitmeyi, namaz kılacak düzgün bir yer bile bulamıyorduk. Ben mühendis olarak PTT'de işe başladım. Öğlen vakti oldu. Namaz kılacağım. Arkadaşlara sordum. Dedim, 'Namaz için bir mescit var mı?' 'Yok, amirim' dediler. Şantiye amiriyim. 'Nerede kılıyorsunuz?' dedim. 'Vallahi bir kazan dairesi var. Kazan dairesinde bir namazlığımız var. Orada kalıyoruz.' dedi. 'Neyse gösterin' dedim. İşte abdestimizi aldık. Gittik, orada kıldık. Sonra yöneticilerimize söyledik. Sağ olsun o günkü dönemin yöneticisi, amiri de milliyetçi bir kardeşimizdi. Müsaade etmedi. O günlerden bugün rahatlıkla ibadetini yapabilen din ve vicdan özgürlüğünü sonuna kadar savunan, uygulayan bir ülke haline geldik. Bunlar kolay olmadı. Vesayet dönemlerinden geçtik. Yıka yıka geçtik. Hiç şüphesiz bu mücadelede Memur-Sen ve bazı işçi sendikalarımız da yanımızda durdu. Allah razı olsun. Bu mücadeleyi tek başına kazanmamız da mümkün değil."

Kendisinden önce salondaki katılımcılara hitap eden konuşmacıların 28 Şubat süreciyle alakalı değerlendirmelerde bulunduğunu ve beşli çeteden bahsettiğini anımsatan Dönmez, şunları kaydetti:

"Orada aklımda yanlış kalmadıysa o beşli çetenin iki tanesi işçi örgütü. İşveren örgütleri de vardı. Bugün onlar nerede? Bir tanesinin yönetimi bir şekilde mütedeyyin insanlara geçti. Ama hala ellerine fırsat geçse inananlara o eski ceberrut tavırlarını gösterecek düşüncede olan insanlar var. Bugün söylemlerini makyajlayarak ve maskeleyerek söylüyorlar. Kalplerini Allah bilir. Ama kendi aralarında konuştukları zaman zaman da sızıyor."

AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tombul, Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar ve Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal da birer konuşma yaptı.

Programa AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, AK Parti Eskişehir milletvekili adayları Ali Demirel, Hakan Çizmelioğlu ve Derya Çıraklı ile sendika yöneticileri ve üyeleri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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