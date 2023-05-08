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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu.

Eskişehir'den AK Parti milletvekili adayı olan Dönmez, Eskişehir Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek poliklinikleri gezdi. Çalışmalarla ilgili İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ve Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Yaşar Bildirici'den bilgi alan Dönmez, hastalarla sohbet edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastanede görevli sağlık çalışanlarıyla Konferans Salonu'nda bir araya gelen Dönmez, sağlık personellerinin hastaya nasıl muamele edileceğini çok iyi bildiğini belirterek, önemli olanın hastanın hastaneden ayrılırken yüzündeki tebessüm ifadesi olduğunu söyledi.

Dönmez, Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünden yola çıkarak devletin yaşayabilmesi için insanın yaşaması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların sağlık kadrosuna hep pozitif ayrımcılık yaptığını ifade eden Dönmez, "Yeter mi? Elbette yetmez. Bu yaptıklarınızın hiç şüphesiz karşılığı değil. İmkanları zorlayarak sonuna kadar bunları yapmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Dönmez'e ziyarette AK Parti Eskişehir milletvekili adayı Ayşen Gürcan da eşlik etti.

Dönmez daha sonra Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde gençlerle buluşarak onlara dondurma ikram etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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