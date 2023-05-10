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"Kusursuz kulak" Kayra'nın piyano ve çello tutkusu otizmini unutturuyor

AA

"Kusursuz kulak" Kayra'nın piyano ve çello tutkusu otizmini unutturuyor

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de yaşayan ve 3 yıl önce "absolut kulak" olarak da bilinen "kusursuz kulak" yeteneği tespit edilen otizmli Kayra Demir, öğrenim gördüğü güzel sanatlar lisesinde piyano ve çello eğitimi alıyor.

Duyulan bir notayı referans almadan, başka bir notayla karşılaştırmadan tanıyabilme yeteneğine sahip Kayra Demir'in müziğe olan ilgisini ilkokul öğretmeni fark etti.

Ailesini teşvikiyle 3 yıl boyunca özel müzik okulunda piyano eğitimi alan Demir'in burada "kusursuz kulak" yeteneği tespit edildi. Piyanonun yanı sıra zamanla çello da çalmayı öğrenen Demir, 2022-2023 eğitim-öğrenim yılında kazandığı yetenek sınavını kazanarak Atatürk Güzel Sanatlar Lisesinde girdi.

Sergilediği performansla alkış toplayan 9'uncu sınıf Kayra Demir, piyano ve çello çalarken adeta her türlü olumsuzluğu geride bırakıyor.

Otizmli 16 yaşındaki Kayra Demir'in annesi Yeşim Demir, AA muhabirine, çocuğunun eğitim hayatı boyunca onunla okulla gidip geldiğini söyledi.

Oğlunun müziğe olan düşkünlüğünü küçük yaşlarda fark ettiklerini ancak anlam veremediklerini anlatan Demir, şöyle konuştu:

"İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu 4'üncü sınıftayken sınıf öğretmeni Ebru Tufan, Kayra'nın müzik yeteneğini keşfetti. Kayra'nın müzik konusunda ilerlemesi gerektiğini bize bildirdi. Kayra'nın profesyonel bir müzik öğretmeniyle çalışması için araştırma yaptık. Esin Nilay Kuran ile tanıştık. 3 yıl gibi bir süre özel ders aldı. Eğitmeni Kayra'nın 'absolut kulak' olduğunu belirledi. Güzel sanatlar lisesine girmek için sınavlara hazırlandı. Sınavı kazanarak bu eğitim-öğretim yılında da müzik bölümünde eğitim hayatını sürdürüyor. Hem piyano hem de çello çalabiliyor."

Demir, Kayra'nın zeka seviyesinin yüksek olduğunu fark ettiklerini ancak müzik yeteneğinin olduğunu hiç düşünmediklerini söyledi.

Oğlunun ilkokulda müzik seslerine farklı tepkiler vermesinin eğitim hayatının seyrini değiştirdiğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Ebru Tufan ve Esin Nilay Kuran hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Kayra'nın müziğe olan yeteneği bizi hayata bağlıyor. Oğlumun hayatı da müzikle değişti. Kayra'nın otizmi eskiden ağır düzeydi. Ancak piyano kursuna gittiğinde otizmi kapıda bırakıyordu sanki. Onu seyrederken normal bir çocuğun annesiymişim gibi hissediyordum. Kendisi de mutlu oluyordu. Kayra'nın isteyerek yaptığı tek iş enstrüman çalmak. Onun mutlu olduğunu gördükçe biz de daha çok arkasında durduk. Kayra'nın üniversite eğitimi de almasını istiyorum."

- "Üst düzeyde nota okumayı biliyor"

Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi piyano öğretmeni Seyhan Cömert ise yaklaşık 7 aydır çalıştığı Kayra'nın büyük gelişim gösterdiğinin altını çizdi.

Kayra'nın derslerine çalışarak okula geldiğini aktaran Cömert, "Üst düzeyde nota okumayı biliyor. Bu da bize derslerde çok fayda sağlıyor. Arkadaşlarıyla iyi geçiniyor. Sınıfında sevilen bir öğrenci. Arkadaşları da Kayra'yı destekliyor. Ailesinin de büyük desteği bize fayda sağlıyor." diye konuştu.


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