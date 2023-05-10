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Bakan Dönmez, Eskişehir İli Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret etti:

AA

Bakan Dönmez, Eskişehir İli Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret etti:

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugüne kadar şoför esnafının yanında olduk mu? Gücümüz yettikçe olduk. Bugünden sonra da olacağız mı? Yine gücümüz yettiği müddetçe olacağız. Hiç endişe etmeyin." dedi.

Eskişehir İli Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret eden Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, hükümetlerinin son 20 yılda ulaştırmada 6 bin kilometre olan bölünmüş yolu, 26 bin kilometreye çıkarttığını söyledi.

Mekece-Bozüyük arasında yıllarca kullanılan ve birçok kazanın meydana geldiği eski kara yolunu herkesin hatırlayacağını ifade eden Dönmez, "Bugün orası hamdolsun, artık gayet güvenli, seri bir yol haline geldi. Yine aynı şekilde Ankara istikametindeki yolda da sıkıntılarımız vardı. Yolları genişlettik. Şerit sayılarını arttırdık. Vatandaşımıza daha iyi hizmet edebilmek için. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız eser siyasetinin, yalan ve iftira siyasetinden üstün olduğuna inanan bir zat. Şimdi onların hayalleri bile bizim icraatlarımıza yetişemedi." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, bir şehrin yatırımcı çekmek için en büyük avantajının ulaşım yollarına olan yakınlığı olduğunu kaydederek, "Buraya bir fabrika açmaya karar verdiği zaman bir yatırımcı, neye bakacak? Lojistiği nasıl diye bakıyor. Ham maddeye ihtiyacı varsa ham maddeye yakın mıyım, diye bakacak. Pazarlara yakınlığına bakacak. İşçi çalıştıracak, insan kaynağı yeterli mi diye bakar. Altyapıya bakar. Enerji sistemlerine, ulaştırmaya, lojistiğine bakar. Ondan sonra karar verir. Eskişehir'in bu açıdan hamdolsun, hepsi artı." ifadelerini kullandı.

- "Biz bize düşen neyse yapmaya hazırız"

Kente yatırımcının gelmesinin şoför esnafı açısından iş fırsatlarının ve imkanlarının artması anlamına geldiğini dile getiren Dönmez, "Biz bize düşen neyse yapmaya hazırız. Şoför esnafımıza kamyonlarının, tırlarının yenilenmesiyle ilgili ondan da ucuz kredi kaynakları açacağız. İlk ziyaretlerimden birisi esnaf odası oldu. Orada da temsilcileriniz var. Dediler ki 'Bakanım dosyalarımız birikti. Bir başkanı arayabilirseniz, hızlandırsın.' Sağ olsun, aradık başkanımızı. Hemen önemli bir miktarda kaynağı esnafımıza aktardık." açıklamasında bulundu.

"Sözler uçar, eser kalır" diyen Dönmez, "Bugüne kadar şoför esnafının yanında olduk mu? Gücümüz yettikçe olduk. Bugünden sonra da olacağız mı? Yine gücümüz yettiği müddetçe olacağız. Hiç endişe etmeyin." dedi.

Eskişehir'in büyüdüğünü, bir şehrin büyümesinin, iş imkanlarının büyümesi anlamına geldiğini ifade eden Dönmez, "Mamul ürünlerin, ham madde ürünlerinin sayısının, miktarının, tonajının artması demek. Maşallah gayet güzel organize olmuşsunuz. Şimdi başkanım tır parkından da bahsetti. Onla alakalı bir ricası da oldu. Milli Emlakla ilgili olarak onu da takip edeceğim inşallah. Gereken bilgileri de ben başkanıma aktaracağım. Bir gelişme olduğu takdirde." diye konuştu.

Seçime birkaç gün kaldığına işaret eden Dönmez, şunları söyledi:

"Büyük bir seçime gidiyoruz. Bizim arzumuz, desteğinizin Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana, partimizden yana devam etmesidir. Bizim yine bir talebimiz daha olacak sizden. 14 Mayıs'ta programlarınızı, taşıma işlerinizi ona göre ayarlayın. Seçme hakkını esnafımızın kullanması lazım. Tabii sadece şehir içinde nakliye işi yapmıyorsunuz. Buradan aldığınız yükü doğuya, batıya taşıyorsunuz. Oyunuzu atın. Öyle yola çıkın. 14 Mayıs'ta oyunuzu atın, sonra gaza basın. Biz de gaza basalım, inşallah. Şimdi depar zamanı. Artık yollarımızı da yaptık. Kendi arabalarımızı da üretmeye başlıyoruz. Bugün Togg'u buraya getiremedik. Aslında esnafımızın da görmesini de arzu ederdik. Neyse önce otomobille başlayacağız. Belki ileride kamyonlar da elektrikli olabilir. Çünkü teknoloji gelişiyor."

Bakan Dönmez'e ziyaretin sonunda Eskişehir İli Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Süleyman Yenipunar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından hediye takdim edildi.

Ziyarette Dönmez'e, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan ve AK Parti Eskişehir milletvekili adayı Derya Çıraklı da eşlik etti.

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