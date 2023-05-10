Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de muhtarlarla buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de muhtarlarla bir araya geldi.



AK Parti Eskişehir milletvekili adayı Dönmez, Eskişehir Öğretmenevi'nde düzenlenen kahvaltı programında yaptığı konuşmada, bir aydır seçim çalışmaları kapsamında sahada olduklarını, her gittikleri yerde muhtarlarla bir araya gelmeye gayret ettiklerini söyledi.

Muhtarların vatandaşlar adına talep ve beklentilerini dinlediklerini belirten Dönmez, şöyle konuştu:

"Aday arkadaşlarımızla 'Eskişehir'e hizmet, şereftir' diyerek yola çıktık. Daha ilk günlerde de Eskişehir'e bugüne kadar hükümetlerimizin yapmış olduğu hizmet ve eserleri değerlendirdik. Devam eden işlere baktık, bundan sonra yapılması planlanan işlere baktık. Eskişehir'i tüm arkadaşlarımızla çok kısa bir süre içinde 'check-up'tan geçirdik. Gördük ki Eskişehir'imiz, merkezi hükümetten almış olduğu yatırımlarla, hizmetlerle bir mesafe katetmiş, lig atlamış durumda. Potansiyeli oldukça yüksek bir kentimiz var, hamdolsun. Aslında Eskişehir'de, Eskişehir dışından gelen birçok yatırımcımız, çalışanımız, yurttaşımız, soydaşımız milletimizin değişik coğrafyalarından gelenler olmasına rağmen bir huzur kenti olmuş."

Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Refik Özaydın'ın da katılımcılara hitap ettiği programda, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, AK Parti Eskişehir milletvekili adayları Ayşen Gürcan, Ali Demirel ve Derya Çıraklı da hazır bulundu.

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