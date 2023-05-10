Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'nde yeni atölyeler ve stüdyo kullanıma sunuldu

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesinde kurulan çalgı bakım, ebru-minyatür ve seramik atölyeleri ile ses kayıt stüdyosu, öğrencilerin kullanımına açıldı.

Okul Müdürü Ersin Kökten, AA muhabirine, atölyeler ile stüdyoyu 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin bilgilerini pekiştirmesinin önemine vurgu yapan Kökten, "Öğrencilerimiz artık daha donanımlı ve kalifiye yetişiyor." dedi.

Kökten, herhangi bir sebeple kırılan enstrümanların öğretmenleri tarafından çalgı bakım atölyesinde yenilenerek yeniden öğrenciledin kullanımına sunulduğunu bildirdi.

Öğrencilerin kayıt stüdyosundaki yalıtımlı ortamda istedikleri parçaları kayıt alabildiğini anlatan Kökten, "Seramik atölyemizde de seramik yapımını ve fırınlamayı öğrenecekler. Heykel atölyemiz de var. Öğrencilerimiz böylece daha donanımlı yetişecekler." diye konuştu.

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