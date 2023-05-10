Vali Ayyıldız, Hatay'dan gelen depremzede öğretmen ve öğrencilerle buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" (ÇEDES) kapsamında, Hatay'ın Hassa ilçesinden gelen depremzede öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ayyıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin de hazır bulunduğu programda Hassa ilçesindeki Akbez Ortaokulu öğretmen ve öğrencileriyle buluştu.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Ayyıldız, depremzedelere yarenlik yaptıklarını belirterek, "Deprem olduktan sonra en iyi refleksi gösteren illerimizden biri Eskişehir’di. Çocuğundan yaşlısına herkes elinden gelen yardımı yaptı. Sizler de şimdi şehrimize geldiniz. Bu, bizim için çok anlamlı ve güzel oldu. Buraya gelerek bizleri çok mutlu ettiniz. Burada geçirdiğiniz her güzel ve mutlu an bizi de mutlu edecektir." ifadesini kullandı.

Töre de projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Valimiz himayelerinde Hatay'la kardeş il olduk. Sizlerle kan bağımız yok ama can bağımız var. Yunus’un, sevginin ve hoşgörünün şehrine geldiniz. Sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ÇEDES kapsamında Hatay'la eşleşen Eskişehir'den bölgedeki okullara kırtasiye ve malzeme yardımı yapıldı.



Halil Sözer Ortaokulu koordinesinde Akbez Ortaokulundaki 24 öğrenci ile 7 öğretmen için 2 günlük gezi programı düzenlendi.

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