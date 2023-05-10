Eskişehir OSB'yi Hasanbey Lojistik Merkezi'ne bağlayacak demir yolu hattında imzalar atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir OSB'yi Hasanbey Lojistik Merkezi'ne bağlayacak demir yolu hattında imzalar atıldı

AA

Eskişehir OSB'yi Hasanbey Lojistik Merkezi'ne bağlayacak demir yolu hattında imzalar atıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ni (EOSB) Hasanbey Lojistik Merkezi'ne bağlayacak demir yolu hattı için protokol imzalandı.

Protokol, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'nin (TÜRASAŞ) Eskişehir'deki fabrikasında,Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 2. Bölge Müdürü Mahmut Civan ve EOSB Başkanı Nadir Küpeli tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı törenle imzalandı.

İmzalanan mutabakatla, Eskişehir OSB'de konuşlu üretim ve ihracat yapan firmaların sevkiyat ve elleçlemede zayiatının azaltılması, ihracat maliyetlerinin düşürülmesi, ulaştırmada verimlilik ve etkinliğinin artırılması amacıyla Eskişehir OSB'den Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezi'ne demiryolu hattı yapılmasına ilişkin anlaşma sağlandı.

Taraflar arasında yapılan müzakere sonucunda yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki nihai proje güzergahı belirlenmiş olup söz konusu protokol kapsamında proje ve yapım çalışmalarına başlanılması hususunda mutabakat sağlandı.

İmzaların atılmasının ardından Bakan Dönmez, TCDD 2. Bölge Müdürü Civan ve EOSB Başkanı Küpeli ile fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tartıştığı emekli zabıtayı bıçakla öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı emekli zabıtayı bıçakla öldürdü
Vali Ayyıldız, Hatay'dan gelen depremzede öğretmen ve öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Vali Ayyıldız, Hatay'dan gelen depremzede öğretmen ve ...
Bakan Dönmez: Elektrikli anahat lokomotifinin testleri bitmeden görüşme teklifleri geldi
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Elektrikli anahat lokomotifinin ...
Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını ...
Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'nde yeni atölyeler ve stüdyo kullanıma sunuldu
YEREL HABERLER Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'nde yeni ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kayınbiraderi Prof. Dr. Özdağ'ın cenazesi Eskişehir'de defnedildi
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kayınbiraderi Prof. ...
Selvi Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi Hüseyin Özdağ, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Selvi Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi Hüseyin Özdağ, son ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de ...
Bakan Dönmez, Eskişehir İli Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret etti:
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, Eskişehir İli Taşıyıcılar Kooperatifini ...
"Kusursuz kulak" Kayra'nın piyano ve çello tutkusu otizmini unutturuyor
YEREL HABERLER "Kusursuz kulak" Kayra'nın piyano ve çello tutkusu ...
Selvi Kılıçdaroğlu´nun acı günü
YEREL HABERLER Selvi Kılıçdaroğlu´nun acı günü
Bakan Dönmez, Eskişehir'in Beylikova ilçesinde vatandaşlara hitap etti:
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, Eskişehir'in Beylikova ilçesinde ...
Bakan Dönmez: Son 20 yılda yaptıklarımız ile aradaki farkı kapattık (2)
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Son 20 yılda yaptıklarımız ile aradaki ...
Bakan Dönmez: Son 20 yılda yaptıklarımız ile aradaki farkı kapattık
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Son 20 yılda yaptıklarımız ile aradaki ...
Bakan Dönmez, Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri Pilot Tesisi'ndeki çalışmaları anlattı:
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak ...
BBP Eskişehir milletvekili adayı Sarmaşık, seçim kampanyasını yapay zeka destekli yürütüyor
YEREL HABERLER BBP Eskişehir milletvekili adayı Sarmaşık, seçim ...
Direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de gazetecilerle buluştu:
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de ...
Bakan Dönmez: Hidrokarbon aramaları konusunda dünyanın dört bir tarafından teklifler alıyoruz
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Hidrokarbon aramaları konusunda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.