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Annesinin anısını eşyalarıyla açtığı seramik sergisinde yaşatıyor

AA

Annesinin anısını eşyalarıyla açtığı seramik sergisinde yaşatıyor

ESKİŞEHİR (AA) - ATAHAN GEZER - Seramik sanatçısı Tuba Marmara, 4 yıl önce vefat eden annesinin günlük eşyaları ile fotoğraflarını işlediği 16 eserini "Sensedim" adını verdiği sergide sanatseverlerle buluşturdu.

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Görevlisi 42 yaşındaki Marmara, 16 Mart 2019'da annesi Resmiye Yavuz'u kaybetti.

Annesinin yaşamını yitirmesiyle içine kapanan Marmara, terapistinin bu dönemi "dışarı yansıtması" tavsiyesine uyarak onun eşyalarını eserlerine işlemeye başladı.

Terzilik yapan annesinin makas, makara ve tığ gibi malzemeleriyle dantel ile fotoğraf gibi eşyalarının stoneware (kil, kaolin ve kuvars gibi malzemelerden üretilen porselen ham maddesi) ve porselen çamuru kullanarak kalıbını çıkarmaya başlayan Marmara, bu kalıpları yaldız dekor, kolaj ve asamblaj (sanat eserlerinin doğal veya hazır malzemelerin parçalarından oluşturulması) teknikleriyle seramiğe aktardı.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde doktorasına devam eden Marmara, 16 eserini, bu süre zarfında tanıştığı Özlem Kanat Örneksoy'a ait Oda Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

- "Kardeşleriyle olduğu fotoğrafları kullanmaya özen gösterdim"

Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki galeride eserlerini sergileyen Tuba Marmara, AA muhabirine, annesi Resmiye Yavuz'u kaybetmesiyle derin bir hüzün ve üzüntü dönemine girdiğini belirterek, "Kendimi iyileştirme sürecinde, sanatın içinde olan biri olarak, 'Neden bunu kendi kendime başaramayayım?' diye düşündüm. Ardından kendimi annemin eşyalarıyla hemhal olarak buldum. Sonra ben sustum, eşyalar, çamur konuştu ve bu işler ile 'Sensedim' sergisi ortaya çıktı." dedi.

Marmara, annesinin terzi olduğunu, hayatı boyunca dikiş ve örgüyle uğraştığını ifade etti.

Anneler Günü'nün bu yıl 14 Mayıs'ta kutlanacağını dile getiren Marmara, serginin açılışını bu tarihin öncesinde yaptığını anlattı.

Marmara, annesinin eşyalarını onu anlatmak için kullandığını kaydederek, "Özellikle anneme ait siyah beyaz fotoğraflar onun ben doğmadan önceki hayatından parçaları resmediyor. Kardeşleriyle olduğu fotoğrafları kullanmaya özen gösterdim. Annem kardeşlerini çok seviyordu ve onlara çok bağlıydı. Bize hep onlarla alakalı hikayeler anlatırdı." diye konuştu.

Serginin 13 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacağını belirten Marmara, eserlerini annesinin memleketi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de sanatseverlerin beğenisine sunmak istediğini sözlerine ekledi.

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