Odunpazarı ilçesinde kadınlara ücretsiz kanser taraması yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Odunpazarı Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğiyle kadınlara kanser taramaları yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, rahim ve meme kanserine karşı bilinçlenme ve farkındalık artırmak için Kırmızıtoprak Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Orhan Oğuz Halk Merkezi'nde kadınlara yönelik tarama uygulandı. Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Alev Özdemir Karabağ, tarama sonrası rahim ve meme kanseri ile ilgili seminer verdi.

Açıklamada seminerdeki konuşmasına yer verilen Karabay, meme kanserinin Türkiye'de ve dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu ifade ederek, bu nedenle 40-69 yaş grubu kadınların yılda bir kanser tetkiklerini yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

Erken teşhisin kanserle mücadelede hayati öneme sahip olduğuna dikkati çeken Karabağ, rahim ve meme kanserlerinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

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