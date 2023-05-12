Eskişehir'de yakalanan 6 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de haklarında bazı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "çek ile ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, basit yaralama ile tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme" suçlarından hapse mahkum edilen 6 hükümlüye yönelik çalışma başlattı.



Yakalanan firari hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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