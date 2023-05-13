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TEKNOFEST'te ikinci olan ESTÜ Hidroana takımı Fransa'daki yarışta birinciliği hedefliyor

AA

TEKNOFEST'te ikinci olan ESTÜ Hidroana takımı Fransa'daki yarışta birinciliği hedefliyor

ESKİŞEHİR (AA) - TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Türkiye 2'ncisi olan ve "Performans Ödülü ile Kurul Özel Ödülü"ne layık görülen Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hidroana ekibi, Fransa'nın Gers kentinde düzenlenecek yarışa hazırlanıyor.

ESTÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde 2007'de kurulan ve alternatif enerji kaynaklarına dikkati çekmek amacıyla hidrojen yakıtlı araçlar tasarlayıp üreten 25 kişilik Hidroana ekibi, 16 yıldır 20'den fazla dereceyi okullarına kazandırdı.

TEKNOFEST kapsamında 25-29 Nisan'da ger"TÜBİTAK Efficiency Challenge"da Hidromobil kategorisinde Türkiye 2'ncisi olan ve "Performans Ödülü ile Kurul Özel Ödülü"ne layık görülen takım, 20-25 Mayıs'ta Fransa'nın Gers şehrinde yapılacak "Shell Eco-Marathon"a hazırlanıyor.

Takım danışmanı ESTÜ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İrfan Töre, AA muhabirine, geçen yıl Shell Eco-Marathon'da Avrupa 3'üncüsü olduklarını söyledi.

Hidroana'nın kendini ispatlamış bir takım olduğunu vurgulayan Töre, şöyle konuştu:

"Takımımızda usta çırak ilişkisi hakim. Başarılarımız en yüksek seviyelerde. Şimdiki takım üyelerimiz sayesinde Avrupa 3'üncülüğü ile Türkiye 2'nciliğini elde ettik. Shell Eco-Marathon'da oldukça iddialıyız. Deneyimlerimizi artırdık. Öğrenciler araçların en az enerjiyle nasıl daha fazla yol alabileceğini keşfettiler. Mekanik ve elektronik sistemlerimizi de geliştirdik. Aracımızda elektronik, mekanik ve aerodinamik anlamında iyileştirmeler yapmak istiyoruz. Avrupa birincisi olmayı hedefliyoruz."

- "Alman, İtalyan ve Polonya takımlarıyla yarışıyoruz"

Takım kaptanı Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Yağız Çakmak da ekip olarak her sene Shell Eco-Marathon ile TÜBİTAK Efficiency Challenge'a katıldıklarını dile getirdi.

Araçlarında yapacakları iyileştirmelerin kendilerine birinciliğin yolunu açacağını belirten Çakmak, "Bunları yaparken hidrojen gibi alternatif bir enerji kullanıyoruz. Shell Eco-Marathon'da Alman, İtalyan ve Polonya takımlarıyla yarışıyoruz. Aracımızın üzerinde gerekli tüm geliştirmeleri yapıyoruz. Yeterli destek sağlandığı sürece tüm yarışlarda birinciliği elde edebileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Takım üyesi Kimya Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Elif Bahtiyar ise 2 yıldır Hidroana bünyesinde projelere katıldığı bilgisini verdi.

Shell Eco-Marathon ve TEKNOFEST derecelerini kazanan ekipte yer aldığını anlatan Bahtiyar, "Kendi yaptığımız aracı pistte seyir halinde görmek beni gerçekten gururlandırdı. Zaman zaman zorlukları olsa da takım halinde çalışmanın yerine getirmemiz gereken bir görev olduğunu biliyorum. Her yarışta birinci olmayı hedefliyoruz." dedi.

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