Yunus Emre vefatının 702. yılı anısına düzenlenen konserle anıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Türk düşünürü, mutasavvıf ve halk şairi Yunus Emre vefatının, 702. yıl dönümünde Eskişehir'in Mihalıççık ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen özel bir etkinlikle anıldı.
Mihalıççık Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Opera Binasında gerçekleşen konserde Yunus Emre'nin sevgi, kardeşlik, dostluk, birlik ve barış temalı eserleri sanatçı Gülay tarafından seslendirildi.
Ney virtüözü Bilgin Canaz ve arp virtüözü Çağatay Akyol'un Gülay'a eşlik ettiği etkinlikte, sunucu Hasan Basri Budak seslendirdiği Yunus Emre şiirleriyle dinleyenleri adeta mest etti.
Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, geceye katılımın yoğun olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çorum, Yunus Emre'nin izini gelecek nesillere taşıyacak projelere imza atmaya devam edeceklerini bildirdi.