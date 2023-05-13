Yunus Emre vefatının 702. yılı anısına düzenlenen konserle anıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Türk düşünürü, mutasavvıf ve halk şairi Yunus Emre vefatının, 702. yıl dönümünde Eskişehir'in Mihalıççık ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen özel bir etkinlikle anıldı.

Mihalıççık Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Opera Binasında gerçekleşen konserde Yunus Emre'nin sevgi, kardeşlik, dostluk, birlik ve barış temalı eserleri sanatçı Gülay tarafından seslendirildi.

Ney virtüözü Bilgin Canaz ve arp virtüözü Çağatay Akyol'un Gülay'a eşlik ettiği etkinlikte, sunucu Hasan Basri Budak seslendirdiği Yunus Emre şiirleriyle dinleyenleri adeta mest etti.

Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, geceye katılımın yoğun olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çorum, Yunus Emre'nin izini gelecek nesillere taşıyacak projelere imza atmaya devam edeceklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.