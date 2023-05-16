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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kedisi Slyvia'yı gittiği her yerde "omzunda" gezdiriyor

AA

Kedisi Slyvia'yı gittiği her yerde "omzunda" gezdiriyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yaşayan emekli Mustafa Rahmi Erçetin, "Slyvia" adını verdiği kedisini gittiği her yerde omzunda taşıyor.

Bursa'daki özel bir ilaç firmasından emekli olan 63 yaşındaki Erçetin, 2014 yılında sokakta bir aylık "British" cinsi dişi kedi buldu.

"Slyvia" adını koyduğu kediyi sahiplenen ve çoğu yere aracıyla götüren Erçetin, 2018'de üniversiteyi kazanan oğlunun eğitimi için memleketi Eskişehir'e yerleşti.

İki yıl önce kedisini omzunda gezmeye alıştıran Erçetin, bu süre zarfında aracıyla gittiği Bursa, Balıkesir, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli ve İzmir gibi kentlerde Slyvia'yla bisikletle gezdi.

Erçetin, günlük işlerini bitirdikten sonra kazağını giydirdiği Slyvia'yı omzuna alarak bisikletiyle kent merkezinin ve parkların yolunu tutuyor.

Hava kararıncaya kadar onlarca kilometre yol kateden Erçetin, pedal çevirirken de can dostunu yanından ayırmıyor.

- "Slyvia da benim gibi gezenti oldu"

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Rahmi Erçetin, AA muhabirine, 9 yıldır Slyvia ve diğer kedisi Lisa'yla yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Kedilerin özgür ruhlu canlılar olduğunu vurgulayan Erçetin, "Onların bu yapıda canlılar olması Slyvia'yla gezmemize neden oldu. İki yıl önce sepete koyduğum Slyvia'yla bisikletle gezerken birdenbire omzuma çıktı. 'Slyvia, sen yerini buldun' dedim. İki yıldır da omzumda gezdiriyorum. Kediler bir süre sonra sahibine benzerlermiş. Slyvia da benim gibi gezenti oldu." dedi.

Erçetin, kedisine giydirdiği kazağı, bir arkadaşının ördüğünü dile getirdi.

Günlük rutinlerini anlatan Erçetin, şöyle konuştu:

"Öğleye doğru şehir merkezine doğru bisikletle yola çıkarız. Bisikletimi park ettikten sonra Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi ve Adalar mevkisi gibi yerleri gezeriz. Kafelerde otururuz. Dönerciye giderek dönerimizi yeriz. Yürüyüş yaparız. Dede Korkut Parkı ve Kentpark gibi yerlere de gidiyoruz. İnsanlar omzumda Slyvia'yı görünce tebessüm ediyorlar. 'Benim kedim olsa hayatta sokağa çıkmaz, çok korkar' diyorlar."

Erçetin, yakın zamanda Slyvia'yla Ankara ve İstanbul turu yapmak istediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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