TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, Eskişehir'de üniversiteli gençlerle bir araya geldi

ESKİŞEHİR (AA) - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yarışmalarına katılan gençlerin toplumun büyük kesimini etkileyen olaylara odaklanarak çözümler üretmeye çalışmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Eskişehir Teknik Üniversitesinde (ESTÜ) düzenlenen kariyer planlama odaklı toplantıda gençlere hitap eden Mandal, TEKNOFEST kapsamında bu yıl Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması'na 1228 takımın başvurduğunu ifade etti.

Mandal, yarışmalarda katılımcıların "serbest görev" tanımıyla projeler hazırladığını dile getirdi.

Yarışmacıların büyük bölümünün görevlerini afet odaklı belirlediğini anlatan Mandal, bunda 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük etkisinin bulunduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Hasan Mandal, şöyle konuştu:

"Böyle bir gençliğin başka bir ülkede olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar hızlı bir şekilde o duyarlılığı alıp aracını ona göre tasarlayıp yarıştıran gençlerimiz var. Belki bu deprem olmasaydı kendi görevleri çok daha farklı olacaktı. Arkadaşlarımız, savunma sanayinin ön planda olduğu çözümlere gidiyorlardı. Deprem sonrası görevlerin neredeyse 3'te 2'si afet odaklı görevlere dönmüştü. Hikayeyi kendisi yazıyor, aracını ona göre tasarlıyor, uçuruyor ve başarılarını elde ediyor. Yaşanan güçlüklere bu kadar hızlı reaksiyon verilmesi çok sevindirici."

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