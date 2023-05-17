GÜNCELLEME - Eskişehir'de depremzede seçmenlere hakaret eden şüpheli hakkında "konutu terk etmeme" kararı

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ESKIŞEHIR (AA) - Eskişehir'de, sosyal medya hesabından deprem bölgesinde seçime katılıp oy veren seçmenlere yönelik tahrik ve provokasyon içeren video kaydı yayınladığı gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapılarak adli kontrolle salıverilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret ettiği iddiasıyla yeniden gözaltına alınan şüpheliyle ilgili "konutu terk etmeme" kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ile Siber Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekipler, bazı sosyal medya kullanıcılarının yaptığı şikayetlerin ardından başka bir videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal paylaşım hesabından hakaret ettiği belirlenen Ayşegül Didem D'yi (41) adresinde gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Şüpheli, hakkında "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilerek serbest bırakıldı.

Ayşegül Didem D, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne deprem bölgesinde katılan seçmenlere yönelik tahrik ve provokasyon içeren video kaydını "Tiktok" adlı sosyal medya platformundaki hesabından yayınladıktan sonra 16 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı. Şüpheli, dün çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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