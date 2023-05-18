Eskişehir Valisi Ayyıldız'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayyıldız, mesajında, Birinci Dünya Savaşı'nın zorlu günlerinin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı fiilen başlatmak üzere Samsun'a ayak bastığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan süreç için ilk adımını attığı günün 104'üncü yıl dönümü olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla yakılan istiklal meşalesinin dalga dalga tüm Anadolu'yu sardığını, Cumhuriyet'in kuruluşuyla nihai hedefe ulaştığını vurgulayan Ayyıldız, şöyle devam etti:

"İstiklal şuurunun can bulduğu bugün, özellik ve nitelikleriyle bağımsızlık yolumuza istikamet vermiş, arzu edilen bir geleceğin hareket noktası olmuştur. Milli iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın uyanış günü olan 19 Mayıs aziz milletimizin var olma mücadelesinin fiilen başladığı gündür. Malazgirt gibi Karacahisar'ın fethi gibi tarihimizin dönüm noktalarından biri olan bugün, milletimiz için iftihar vesilesi olurken gençlerimiz için bir ilham kaynağıdır. Milli Mücadele'nin en anlamlı günlerinden olan bugünün, istikbalimizin sembolü olan gençlerimize armağan edilmesi, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi de son derece anlamlıdır."

Gençlere seslenen Vali Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve Cumhuriyet'imizin teminatı sevgili gençler; vatanını, bayrağını, mukaddes değerlerini canından üstün tutan ecdadımızın yaptığı büyük fedakarlıklar sonucu kurulan Cumhuriyet'imiz sizlere emanettir. Sizlerin, ideallerinin peşinden kararlılıkla giden, ahlaklı, özgüvenli bireyler olarak yetişmeniz en büyük arzumuzdur. Tarihimize ve değerlerimize sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha yeni ufuklara taşıyacağınıza inanıyoruz. Geçmişimizden aldığımız güç ve ilhamla Türkiye Yüzyılı'na doğru ilerlerken, en büyük güvencemiz sizlersiniz. Türkiye Yüzyılı sizlerin eseri olacaktır. Bu duygularla 19 Mayıs 1919'da Samsun'da Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını atan, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Bandırma Vapuru'ndaki yol arkadaşlarını, Milli Mücadele kahramanlarını, bu mukaddes vatan için canını vermekten çekinmemiş tüm şehitlerimizi, bu yolda gazi olanları rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum."

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