Eskişehir Valisi Ayyıldız'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir Valisi Ayyıldız'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

AA

Eskişehir Valisi Ayyıldız'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayyıldız, mesajında, Birinci Dünya Savaşı'nın zorlu günlerinin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı fiilen başlatmak üzere Samsun'a ayak bastığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan süreç için ilk adımını attığı günün 104'üncü yıl dönümü olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla yakılan istiklal meşalesinin dalga dalga tüm Anadolu'yu sardığını, Cumhuriyet'in kuruluşuyla nihai hedefe ulaştığını vurgulayan Ayyıldız, şöyle devam etti:

"İstiklal şuurunun can bulduğu bugün, özellik ve nitelikleriyle bağımsızlık yolumuza istikamet vermiş, arzu edilen bir geleceğin hareket noktası olmuştur. Milli iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın uyanış günü olan 19 Mayıs aziz milletimizin var olma mücadelesinin fiilen başladığı gündür. Malazgirt gibi Karacahisar'ın fethi gibi tarihimizin dönüm noktalarından biri olan bugün, milletimiz için iftihar vesilesi olurken gençlerimiz için bir ilham kaynağıdır. Milli Mücadele'nin en anlamlı günlerinden olan bugünün, istikbalimizin sembolü olan gençlerimize armağan edilmesi, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi de son derece anlamlıdır."

Gençlere seslenen Vali Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve Cumhuriyet'imizin teminatı sevgili gençler; vatanını, bayrağını, mukaddes değerlerini canından üstün tutan ecdadımızın yaptığı büyük fedakarlıklar sonucu kurulan Cumhuriyet'imiz sizlere emanettir. Sizlerin, ideallerinin peşinden kararlılıkla giden, ahlaklı, özgüvenli bireyler olarak yetişmeniz en büyük arzumuzdur. Tarihimize ve değerlerimize sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha yeni ufuklara taşıyacağınıza inanıyoruz. Geçmişimizden aldığımız güç ve ilhamla Türkiye Yüzyılı'na doğru ilerlerken, en büyük güvencemiz sizlersiniz. Türkiye Yüzyılı sizlerin eseri olacaktır. Bu duygularla 19 Mayıs 1919'da Samsun'da Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını atan, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Bandırma Vapuru'ndaki yol arkadaşlarını, Milli Mücadele kahramanlarını, bu mukaddes vatan için canını vermekten çekinmemiş tüm şehitlerimizi, bu yolda gazi olanları rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu kez de Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı (2)
YEREL HABERLER Bu kez de Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı ...
Eskişehir'de düve alımına hibe desteği sağlanacak
YEREL HABERLER Eskişehir'de düve alımına hibe desteği sağlanacak
Bu kez de Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bu kez de Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı
Eskişehir'de depremzede seçmenlere hakaret eden şüpheli yeniden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Eskişehir'de depremzede seçmenlere hakaret eden ...
Eskişehir'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
Engelli bakım merkezinde darp suçlamasında 9 sanığa 38 bin lira ceza
YEREL HABERLER Engelli bakım merkezinde darp suçlamasında 9 sanığa ...
Eskişehir'de yıldırım düştü; 1 araç ile 100 evin elektrik tesisatı zarar gördü
YEREL HABERLER Eskişehir'de yıldırım düştü; 1 araç ile 100 evin ...
GÜNCELLEME - Eskişehir'de depremzede seçmenlere hakaret eden şüpheli hakkında "konutu terk etmeme" kararı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Eskişehir'de depremzede seçmenlere ...
GÜNCELLEME - Eskişehir'de depremzede seçmenlere hakaret eden şüpheli serbest bırakıldı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Eskişehir'de depremzede seçmenlere ...
Depremzedelere hakarete Eskişehir'de gözaltı (2)
YEREL HABERLER Depremzedelere hakarete Eskişehir'de gözaltı (2)
Eskişehir'de aydınlatma direğine yıldırım isabet etti
YEREL HABERLER Eskişehir'de aydınlatma direğine yıldırım isabet etti
Eskişehir'de engelli bakım merkezindeki darp ve kötü muamele davasında 9 sanığa para cezası
YEREL HABERLER Eskişehir'de engelli bakım merkezindeki darp ve kötü ...
Eskişehir'de jandarma personeline işaret dili eğitimi
YEREL HABERLER Eskişehir'de jandarma personeline işaret dili eğitimi
Depremzedelere hakarete Eskişehir'de gözaltı
YEREL HABERLER Depremzedelere hakarete Eskişehir'de gözaltı
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, Eskişehir'de üniversiteli gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, Eskişehir'de ...
Eskişehir'de depremzede seçmenlere hakaret eden şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de depremzede seçmenlere hakaret eden ...
Eskişehir'de Cumhur İttifakı'nın temsilcileri toplandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de Cumhur İttifakı'nın temsilcileri ...
Eskişehirspor 58 yıl sonra profesyonel liglere veda etti
YEREL HABERLER Eskişehirspor 58 yıl sonra profesyonel liglere veda ...
Kedisi Slyvia'yı gittiği her yerde "omzunda" gezdiriyor
YEREL HABERLER Kedisi Slyvia'yı gittiği her yerde "omzunda" ...
URAYSİM Projesi tüzel kişilik kazandı
YEREL HABERLER URAYSİM Projesi tüzel kişilik kazandı
Mihalgazi ilçesinde Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Mihalgazi ilçesinde Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.