Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı yapıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi.

Köprüleri ve Porsuk Çayı kıyılarını dolduran binlerce kişi marşlar söyleyip fener alayını izledi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Fener alayı boyunca botlarda bayrak ve meşale taşıyan gençler, "Ne mutlu Türk'üm diyene" diye bağırdı.

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