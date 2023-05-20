Eskişehir ve Balıkesir'de havalimanı ile hudut kapısında oy verme işlemi başladı

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ESKİŞEHİR/BALIKESİR (AA) - Eskişehir ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi başladı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Yerleşkesi'ndeki Hasan Polatkan Havalimanı'nda, seçimler için yurt dışı seçmen oy kullanma alanı oluşturuldu.

Havalimanına gelen yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, bu alanda kurulan tek sandıkta oy verme işlemini gerçekleştiriyor.

- Balıkesir

Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında da oy verme işlemine yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar ilgi gösterdi.

Tek sandığın kurulduğu deniz hudut kapısında oy kullanan seçmenlerden Özlem Yalçın, vatandaşlık görevini yerine getirmek için geldiği deniz hudut kapısında alınan önlemler ve yapılan düzenli çalışmalar sayesinde zorluk yaşamadan oy kullandığını bildirdi.

Oy kullanan vatandaşlardan Celal Kurt da seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Gümrük kapılarında oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de bitecek.

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