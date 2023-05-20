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Bakan Dönmez, Eskişehir'in Alpu ilçesinde vatandaşlara hitap etti:

AA

Bakan Dönmez, Eskişehir'in Alpu ilçesinde vatandaşlara hitap etti:

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Cumhurbaşkanı'mıza destek verirseniz. Dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi yarın da milletimizin hayır duasını almak için gece gündüz çalışacağız." dedi.

Bakan Dönmez, Alpu ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi'ndeki Bahçecik Camisi'nde düzenlenen şükür duasına katıldı. Daha sonra vatandaşlara hitap eden Dönmez, bahar ayının kışa göre daha bereketli geçtiğini söyledi.

Çiftçilerin arzusunun ve duasının yağmur olduğunu ifade eden Dönmez, şöyle konuştu:

"Sadece çiftçilerin değil, benim gibi enerjiyle uğraşanların da öyle. Barajlarımız dolacak ki biz oradan elektrik üretebilelim. Aksi takdirde kurak geçtiği zaman elektrik üretimimiz düşüyor. Sulamadan kaynaklı mahsul gelirimiz, randımanımız düşüyor. Belediyeyle kent yönetenler açısından, içme suyuyla ilgili sıkıntılar oluyor. O açıdan yağmur atalarımızdan bugüne kadar hep bereket olmuş. Rahmet olmuş. İnşallah Rabbim ziyadesiyle versin. Bir teşekkürümüz de yaklaşık 1,5 ay önce 'Eskişehir'e, Alpu'ya hizmet şereftir' diye yola çıktığımız bu yolculukta bize güven verdiniz, destek verdiniz. Gerek bu mahallemizden, gerek Alpu ilçemizden olağanüstü, beklentilerimizin de üzerinde destek aldık onun için de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun."

- "Bir kez daha sandığa gitmenizi bekliyoruz"

Bakan Dönmez, 14 Mayıs seçimlerinde kendilerine oy veren, vermeyen, sandığa giden tüm yurttaşlara teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz bu başkanlık sisteminde ilk turda yüzde 50'yi geçmek gerekiyordu. Yarım puan farkla yüzde 50'yi geçemedik. Milletimizin takdiri... Rakibimizle aramızdaki oy farkını, oy sayısını sizler görüyorsunuz. Şimdi bir ricamız, bir istirhamımız daha olacak vatandaşlarımızdan. İnşallah 28 Mayıs'ta, o gün çeşitli mazeretleri dolayısıyla sandığa gidip oyunu atamayan vatandaşlarımızı da ikaz ederek gerekirse yardımcı olarak bir kez daha sandığa gitmenizi sizden özellikle bekliyoruz. Rica ediyoruz. Bir kez daha Alpu ve Bahçecik mahallemiz devletinin, milletinin, vatanının, bayrağının yanında olduğunu göstersin cümle aleme."

Bu süreçte de "doğru adam" ile yollarına devam edeceklerini kaydeden Dönmez, şunları kaydetti:

"Bazen arkadaşlar da soruyorlar. İşte seçimi ikinci turda alabilir miyiz? Tabii hiçbir şeyin garantisi yok. Bu soruyu sorana, sana bağlı, eğer sen sandığa gidersen, oyunu atarsan, sandığa sahip çıkarsan kazanacağız. Sorumluluğu sadece siyasetçilere, bizlere bırakmayın. Çünkü siz milletin bir yerde kaderini belirleyecek, önümüzdeki 5 yılda yapılacak hizmetlere karar vereceksiniz. Devam etsin mi, etmesin mi diye. Bize destek verirseniz sayın Cumhurbaşkanı'mıza destek verirseniz. Dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi yarın da milletimizin hayır duasını almak için gece gündüz çalışacağız. Eskişehir'e yapılanları sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Ulaşımda, enerjide, tarımda, sanayide, eğitimde, sağlıkta birçok alanda birçok eser meydana getirdik. Bunları şimdi tek tek anlatmaya kalksak vaktimiz yetmez."

- "Cumhurbaşkanı'mız 81 il ile 750'den fazla ilçeye doğal gaz götürdü"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, son 20 yılda Eskişehir'de 130 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Geçen yıl Eskişehir'de tarımla uğraşan kesime 1,3 milyar liralık destek sağladıklarını hatırlatan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gıda güvenliği artık neredeyse kendi ulusal güvenliğimiz, milli güvenliğimiz kadar önemli. Siz çalışacak, üreteceksiniz ki biz kentlerde oturanlar sofralarımızı o sizin ürettiklerinizi getirip, yiyebilelim karnımızı doyurabilelim. O açıdan son derece kutsal bir iş yapıyorsunuz. Allah emeğinizi zayi etmesin. Gençlerimizi burada tutmamız lazım. Muhtarımız da 'Yolumuz, suyumuz, elektriğimiz var ama bir şey eksik kaldı. Doğal gaz isteriz' dedi. Bununla alakalı etüt çalışmalarını bir yaptıralım. Eskişehir'de bir ilçemiz var Seyitgazi. Oraya da yıl sonuna kadar götüreceğiz. Ondan sonraki hedefimiz büyük mahallelerden, ilçelerimize yakın yerlerden başlayarak inşallah doğal gazı da sizlere getirmek. Bundan 3-5 sene önce ilçeler talep ediyordu. Şimdi halkımız gördü. Cumhurbaşkanımız 81 il ile 750'den fazla ilçeye doğal gaz götürdü. Herhalde dedi 'sıra köylerimizde, mahallelerimizde.' Haklısınız. Bir de şimdi artık kendi gazımız da var. İnşallah daha rahatız eskiye göre. Siz dua edin. Biz size hizmet getirmeye hazırız. Onunla alakalı olarak da ilgili şirketimizle de inşallah ben en kısa sürede görüşmelerini yapacağım."

Bakan Dönmez'e ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan da eşlik etti.

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