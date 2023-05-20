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Bakan Dönmez, Eskişehir'de Cumhur Buluşuyor Programı'nda konuştu:

AA

Bakan Dönmez, Eskişehir'de Cumhur Buluşuyor Programı'nda konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "CHP'nin iktidar olduğu yıllarda bırakın baharı, sonbaharı, bu millet hep kara kışları yaşadı. Nerede zulüm var, orada CHP var. Nerede millete karşı bir tuzak var, orada CHP var." dedi.

Bakan Dönmez, Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen Cumhur Buluşuyor Programı'nda, 14 Mayıs gecesi halkın teveccühüyle bir seçimden daha zaferle çıktıklarını vurguladı.

Eskişehir'in her ilçesini, beldesini, mahallesini karış karış gezdiklerini ve halkla bir araya geldiklerini belirten Dönmez, vatandaşların dertlerini, sorunlarını dinlediklerini, çözüm için ellerindeki imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerinden ardından 45 gün deprem bölgesinde kaldığını anımsatan Dönmez, şöyle konuştu:

"Bölgenin ihtiyaçlarının, vatandaşlarımızın talep ve isteklerinin karşılanması için bölgedeydim. Vatandaşlarımızla bir araya geldiğimizde bize hep ne dediler biliyor musunuz? 'Aman bizi bunların eline bırakmayın. Bizi bunlara muhtaç etmeyin. Çünkü yaparsa Erdoğan yapar' dediler. Depremzede vatandaşlarımızın ne kadar haklı olduğunu seçim gecesi gördük. Deprem bölgesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na yüksek oy çıktı diye depremzede kardeşlerimize arsızca, hayasızca hakaret ettiler. İçlerindeki kini, nefreti kustular."

- "Millet için ter dökmek bizim şeref madalyamızdır"

Fatih Dönmez, CHP'li Tekirdağ Belediyesinin depremzedeleri kaldıkları otelden çıkardığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'AFAD'a gidin' dediler. Meğer bunların derdi vatan, millet değil makam, mevki, koltuk derdiymiş. Kardeşlerim, Allah bunlara fırsat vermesin. Bunlar kendilerinde azıcık iktidara gelme umudu gördüğü için milleti nasıl kutuplaştırdıklarını gördük. Ona buna nasıl parmak salladıklarını, nasıl tehdit ettiklerini gördük. Milleti nasıl böldüklerini, 'bana oy veren', 'vermeyen' diye nasıl ayrıştırdıklarını gördük. Biz bunlar gibi değiliz elhamdülillah. Olamayız. Olmayacağız da. Bakın Hatay Defne'de depremden sonra yaptığımız Devlet Hastanesi, yaklaşık 2 ay içinde tamamlandı. Defne, Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakına en az oy çıkan yerlerden biri. Ama biz vatandaşlarımızı, biz milletimizi seçmen olarak görmüyoruz. Biz hizmet siyasetinin erleriyiz elhamdülillah. Milletimizin huzuru, rahatı, selameti için ter dökmek bizim şeref madalyamızdır. Nerede bir eksik varsa, nerede bir ihtiyaç varsa bunu gidermek için elimizden geleni yaparız. Biz oy vermiş, vermemiş ona bakmayız."

Bakan Dönmez, Türkiye'de son 20 yıla 100 yılın işini sığdırdıklarını, laf değil, icraat ürettiklerinin altını çizdi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerini yaptıklarını hatırlatan Dönmez, şunları söyledi:

"Karadeniz gazını bulduk, çıkardık, milletimizin hizmetine sunduk. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelini attık, nükleer yakıtı sahaya getirdik. Yenilenebilir enerjide dünyada 12, Avrupa'da 5'inci olduk. Bor karbür tesisimizi devreye aldık. Eskişehir'de pilot nadir toprak elementleri tesisimizi açtık. Yine Eskişehir’de pilot lityum üretim tesisimiz hizmete girdi. Maden ihracatında 6,5 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık. Yer altı doğal gaz depolama tesislerimizin kapasitelerini genişlettik. 81 vilayetimizi doğal gazla buluşturduk. Hepsi bu kadar mı? Değil elbette. Yaptıklarımızı ne bizim anlatmaya nefesimiz yeter, ne de hepsini söylemeye vaktimiz. Havacılık ve uzay ajansıyla dedik ki 'yeryüzü bize artık dar. Biz de uzay yarışında varız.' İnşallah yakında ilk Türk astronotunu da uzaya göndereceğiz."

- "SSK'yı batıran hesap uzmanı çıkmış devleti yönetmeye talip oluyor"

Fatih Dönmez, Türkiye'nin bugün savunma sanayinde artık ihracat yapar hale geldiğine değinerek, şöyle konuştu:

"Savunma sanayimizde yerlilik oranımız arttıkça, terörün nefesi kesildi. Teröristlerin cirit attığı dağlarda artık petrol kuyuları kazıyoruz. Hamdolsun buluyoruz. En son Gabar'da iki büyük keşif yaptık. İkisine de şehitlerimizin isimlerini verdik. Birine Şehit Esma Çevik diğerine Şehit Aybüke Yalçın adını koyduk. İnşallah Şehit Aybüke Yalçın sahamızdan günlük 100 bin varil petrol üreteceğiz. Bir zamanların SSK'sını biliyorsunuz. Başındaki zat-ı muhterem de Cumhurbaşkanı adayı. Milletimiz hastasını rehin bırakıyordu. Doktor bulsa, ilaç bulamıyordu. İlaç bulsa doktor bulamıyordu. Hastanelerin hali içler açısıydı. Her yer mikroptan, pislikten geçilmiyordu. İçeri sağlam giren dışarı hasta çıkıyordu. Şimdi SSK'yı batıran hesap uzmanı çıkmış devleti yönetmeye talip oluyor. Ortakları da tek başına kazanamayacağını bildikleri için yanına kim varsa doldurdular. Ulufe dağıtır gibi herkese Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bakanlık dağıtıyorlar. 6'ydı, 8 oldular, 8'di 10 oldular. FETÖ'sü, PKK'sı hepsi bir arada. Hepsi aynı masanın etrafında."

"CHP'nin iktidar olduğu yıllarda bırakın baharı, sonbaharı, bu millet hep kara kışları yaşadı" diyen Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nerede zulüm var, orada CHP var. Nerede millete karşı bir tuzak var, orada CHP var. Nerede millete karşı bir oluşum var, bir yapı var, orada CHP var. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen açıkladı. 'Kılıçdaroğlu ortakları tarafından sazan sarmalına alınmış' dedi. Yüzde 1 oyu bile olmayan 4 partiye 40 vekillik verdi. Sorsanız 'hesap uzmanıyım' der. Sorsanız 'rakamlar benden sorulur' der. Partisinin 40 vekilini veren adam maazallah Türkiye'nin başına gelse bu iş bilmezlikle neleri verir. Zaten terör örgütlerine, gittiği Avrupa başkentlerine, Amerika'ya hangi sözler verdi bilmiyoruz. Kandil'e, Pensilvanya'ya ne sözler verdi bilmiyoruz. 'Sana söz' derken bu sözlerin milletimize verilmediğini görüyoruz. Türkiye düşmanı ne kadar şüreka varsa hepsine sözler verilmiş. HDP milletvekili 'çık kapalı kapılar ardında ne konuşulduğunu açıkla' dedi. Açıkladılar mı? Hayır. Açıklayacaklar mı? Hayır. Kardeşlerim, bunlar sureti haktan görünmek için muhafazakar seçmenin yanında muhafazakar olurlar. 'Ben daha Müslüman' diye 40 takla atarlar. Milliyetçi seçmenin yanında milliyetçi kesilirler. Diyarbakır'da Selahattin Demirtaş'a selam gönderirler, Erzurum'da, Trabzon'da ağızlarını açmazlar. Konya'da 'ben seyit torunuyum' derler. Anadolu'ya gider ümmetçi kesilirler, Ege'ye gider laik olurlar. Bunlar girdiği kabın şeklini alırlar. Bunlara güven olmaz. Bunlara itimat edilmez."

Programda, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Büyük Birlik Partisi Merkez MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan ve Yeniden Refah Partisi Eskişehir İl Başkanı Osman Mandacı da birer konuşma yaptı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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