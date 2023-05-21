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Eskişehir'de yakalanan 5 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

AA

Eskişehir'de yakalanan 5 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de haklarında bazı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "basit yaralama, silahlı tehdit, mühür bozma ile trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından hapse mahkum edilen 5 hükümlüye yönelik çalışma başlattı.

Yakalanan firari hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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