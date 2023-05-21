Bakan Dönmez, Eskişehir'de vatandaşlara hitap etti:

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ben 45 gün oradaydım. Defne en son seçimde kime oy verdi, gördünüz. Yüzde 90 muhalefete. Defne'nin yapısı o gün de öyleydi. Bunlar bize oy vermiş vermemiş diye bir ayrım yapmaksızın gittik oraya son derece modern, en hızlı şekilde hastaneyi hayata geçirdik." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Eskişehir'den AK Parti milletvekili seçilen Dönmez, Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Camisi'nde düzenlenen şükür duasına katıldı. Daha sonra vatandaşlara hitap eden Dönmez, devletlerin milli güvenlik konularına özel önem verdiğini söyledi.

Vatanı ve sınırları koruyacaklarını hatta sadece sınırları değil sınırların ötesinden Türkiye'ye tehdit oluşturan herhangi bir kurum, kuruluş ve terör örgütü varsa onları orada bastırmaları gerektiğini kaydeden Dönmez, "Dünyada yeni güvenlik konsepti, tehdit, risk neredeyse orada bertaraf edeceksin. Etkisiz hale getireceksin. Türkiye bunu maalesef uzun yıllar yapamadı. Sadece sınırlarımızın içerisinde dışarıdan gelen tehditlere karşı korumaya çalıştık. Özellikle son yıllarda bu konuda tecrübemiz, birikimimiz arttı. Her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Tehdit nerede varsa gidip orada imha edilecek' vizyonu çerçevesinde Suriye'den geliyorsa Suriye'den Irak'tan geliyorsa Irak'tan başka coğrafyalardan geliyorsa oralardan o tehdidi yerinde etkisiz hale getiriyoruz. " diye konuştu.

Dönmez, terör unsurlarının bugün Türkiye sınırları içerisinde herhangi bir terör faaliyeti yapamaz hale geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Birileri diyor ki 'Suriye'de, Irak'ta, Karabağ'da, Libya'da ne işin var? Buralarda kendi öz güvenliğimizi sağlamak için olmak durumundayız. Elbette orada bizim için bir risk olmasa ne işimiz var? Görüyoruz ki buralara yıllardır konuşlanmış ülkemizde tehdit oluşturacak faaliyetlerle karşı karşıyayız."

- "Onların kemiklerini sızlatmamak için de elimizden geleni yapacağız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye sınırları içinde 77 terörist kaldığına dair açıklamada bulunduğunu anımsatan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskiden bir karakola baskın yapıyorlardı. Yüzlerce militan, terörist elini kolunu sallayarak sınır dışına gidiyordu. Sınırdan geçince de takip yapamıyorduk. Başka ülkenin toprakları diye. Şimdi orada bastırınca burada da artık nefes alamaz hale geldiler. İnlerine giriyoruz. Tabii bugüne kadar vermiş olduğumuz şehitlerden dolayı da elbette üzüntümüz fazla ama rahmetle, minnetle anıyoruz inşallah. Onların kemiklerini sızlatmamak için de elimizden geleni yapacağız."

"3-5 oy alacağım diye muhalefetin bunlarla birlikte olması, bunlarla masa etrafında toplanmasına biz üzülüyoruz." diyen Dönmez, "Anadolu'muzun saf, masum insanı da derinden üzülüyor. Bu üzüntüsünü de zaten tepki vererek onlara gösterdi. Bunlardan birisi de burası. Cumhuriyet Mahallesi. 14 Mayıs'ta hamdolsun vermiş olduğunuz destekle bize desteğinizi, onlara da cevabınızı vermiş oldunuz. Şimdi önümüzde bir hafta sonra bir seçimimiz daha var. Bu bizim vatandaşlık görevimiz. 'Bir oy ne yapar' demeyeceksiniz. Burası hayvancılıkla uğraşıyor. Bir mıh bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, orduyu yerle bir edebilir. Onun için herkesin elinde bir tane mıhı var. Öyle düşüneceğiz. Ona sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması süresinin 2 ay uzatıldığına değinen Dönmez, şunları kaydetti:

"Biz gıda açısından elhamdülillah birçok Avrupa ve dünyanın birçok coğrafyasındaki ülkelere göre daha şanslı durumdayız. Kendi tükettiğimizi kendimiz üretebiliyoruz. Zaman zaman kuraklıktan dolayı eksik üretim olabiliyor. İthal etmek zorunda kalıyoruz ama uzun yıllar ortalamasına baktığımızda Türkiye için böyle risk yok. Hatta artık birçok ürünü ihraç eder hale geldik. Bunu da nasıl yapabilir hale geliyoruz? Modern çiftçilik, iyi tarım, akıllı tarım yapınca bu hale geliyor. Hiç şüphesiz bakanlığımızın, devletimizin vermiş olduğu destekler önemli."

2022 yılında sadece Eskişehir'de toplamda 1,3 milyar lira çiftçiye destek verdiklerini ifade eden Bakan Fatih Dönmez, "Bunları en iyi sizler biliyorsunuz. Sera yapmak için bile devlet neredeyse yarısını veriyor. Ekipman alıyorsun yarısı hibe diyor yarısını bankadan düşük faizle krediyle veriyor. Şimdi buna bir yenisini daha ekledik. Tarımsal sulamada kullanacağınız enerjinin maliyetlerini düşürmek için güneş santralleri kurabileceksiniz. Orada da yine Ziraat Bankamız bir yıl ödemesiz 7 yıl geri ödemeli çok düşük faizli sıfıra yakın bir kredi verecek. Böylece enerji maliyetlerimizi de tarımsal sulamada neredeyse sıfırlamış olacağız." dedi.

- "Çiftçimizin lehine ne gerekiyorsa onu da yapacağız inşallah"

Eskişehir'in güneş açısından talihli bir kent olduğuna dikkati çeken Dönmez, "Güneş varken onun enerjisinden istifade ettiğimizde bu maliyetleri de düşürmüş olacağız. Geçtiğimiz yıl yine özellikle toprak mahsulleri ofisi üzerinden alımları yaptık biliyorsunuz. Buğdayda, arpada, ay çiçeğinde, şekerde çok iyi fiyatlarla alım yapıldı. Bugünlerde biliyorum yeni fiyatların açıklanmasını bekliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanımızı da aradım. 'Ekibimiz hazırlık yapıyor inşallah. Zamanı gelince açıklayacağız. Şunu söyleyebilirsiniz. Endişe etmesinler. Geçtiğimiz yıl verdiğimiz rakamları herkes biliyor. Bu sene de yine onları memnun edecek alım fiyatlarını açıklayacağız.' dediler. İçiniz müsterih olsun. Şu telaşeyi bitirelim. Çiftçimizin lehine ne gerekiyorsa onu da yapacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Hatay'ın Defne ilçesinde 60 günde bitirdikleri bir hastanenin açılışını yaptıklarını anlatan Dönmez, şunları söyledi:



"Ben 45 gün oradaydım. Defne en son seçimde kime oy verdi, gördünüz. Yüzde 90 muhalefete. Defne'nin yapısı o gün de öyleydi. Bunlar bize oy vermiş vermemiş diye bir ayrım yapmaksızın gittik oraya son derece modern, en hızlı şekilde hastaneyi hayata geçirdik. Şimdi duyuyorum ve görüyorum ki sizler de izliyorsunuz. Birileri kalkmış televizyondan veya kendi sosyal medya hesaplarından 'Bunlara yaptığımız yardımlar haram zıkkım olsun.' En hafifi bu. Terbiyemizin el vermediği ölçüde hakaret, küfür hepsi var. Halkımız onlara şimdi sabretsinler, 28 Mayıs geliyor. Bir cevap daha verecek. Bunlar akıllanmamış. İnşallah bir tokat daha atacak. 'Öyle değil böyle olur.' diyecek. Nitekim gönderdiği 3-5 yardımı da bir kısmı kalkmış iade etmeye kalkıyor. Hakikaten insanlık dışı, vicdanları yaralayan bir durumla da karşı karşıya kaldık. Biz hizmet götürürken o bize oy vermiş vermemiş demiyoruz."

Dönmez, konuşmasının ardından gençlerin isteği doğrultusunda mahalledeki futbol sahasının eksiklerinin giderilmesi için gerekeni yapacaklarını ifade etti.

Dönmez'e, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan ve partililer eşlik etti.

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