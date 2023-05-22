Eskişehir'de sağanak etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sağanak nedeniyle bazı tramvay seferleri aksadı, yollarda su birikintileri oluştu.

Kentte öğleden sonra ani bastıran kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde sağanağın taşıdığı kum ve toprağın tramvay yollarını kapatması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Belediye ekipleri, tramvay seferlerinin normale dönmesi için çalışma yaptı.

TEKSAN Sanayi Sitesi'ndeki yollarda da su birikintileri oluştu. Sağanak, sitedeki kimi iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Biriken suda ilerlemeye çalışan bazı araçlarda küçük çaplı hasar meydana geldi.



Ekipler bölgede çalışmalarını sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.