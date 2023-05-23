CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, Eskişehir'de konuştu:

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ESKİŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Biz programsız bir siyaset izlemedik. Çözüm siyasetinin, Türkiye'nin bütün meselelerini çözecek siyasetin takipçisi olduk." dedi.

Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Tezcan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Eskişehir'de yüzde 50'den fazla oy aldığını söyledi.

Kendilerine olan desteğin artırarak sürdüreceğinden şüphe duymadıklarını vurgulayan Tezcan, "Eskişehir'in milletvekili sayısı 6'ya düşmüş olmasına yani bir milletvekili azalmasına rağmen CHP'nin 2 olan milletvekili sayısını 3'e çıkararak bize teveccüh gösteren ve yine İYİ Partiden 1 milletvekili seçerek Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını 4'e çıkaran, 6 milletvekilinin 4'ünü Millet İttifakı'ndan çıkaran Eskişehirli hemşehrilerimize çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Tezcan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylamasının ardından Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığı görevine getirmek istediklerini kaydetti.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için ittifak olarak ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Tezcan, seçim öncesinde 2 bin 400 maddelik "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"ni hazırladıklarını hatırlattı.

Bu metnin parlamenter sisteme geçişin yol haritasını içerdiğini aktaran Tezcan, "Bu tek adam rejiminden demokratik parlamenter sisteme nasıl geçeceğimize dair anayasa değişikliklerini içeren bir metin vardı. Biz Millet İttifakı olarak seçime giderken hamasetle gitmedik. Bu ülkenin ihtiyaçlarını belirledik. O ihtiyaçları çözecek siyaseti tespit ettik. Çözüm önerilerini kitaplaştırdık ve milletin önüne öyle çıktık." diye konuştu.

"Ortak Politikalar Mutabakat Metni"ni seçim sürecinde vatandaşlara anlattıklarını söyleyen Tezcan, programlarının arkasında olduklarını kaydetti. Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz programsız bir siyaset izlemedik. Çözüm siyasetinin, Türkiye'nin bütün meselelerini çözecek siyasetin takipçisi olduk. Karşımızdaki Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı partileri, kampanya dönemi boyunca milletin önüne bir programla çıkmadılar. Programları neydi? Yoktu. Bizim programımız aynı zamanda seçim bildirgemizdi, hükümet programımızdı. Orada yazanlar seçildiğimiz zaman aynı zamanda ittifak protokolümüzdü. Yani yazılı taahhüdümüz vardı."

Toplantıda, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer ile CHP'den Eskişehir milletvekili seçilen İbrahim Arslan'ın yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP İl Başkanı Recep Taşel ve partililer hazır bulundu.

Tezcan, toplantının ardından Batıkent Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda Tepebaşı Belediyesince düzenlenen "Kadın Buluşması" programına katıldı.

Tezcan, programın ardından Odunpazarı Kent Konseyince Alaaddin Parkı'nda gerçekleştirilen "Seçime 5 Kala Kent Konseyi Soruyor" etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Recep Taşel ve Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru da birer konuşma yaptı.

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