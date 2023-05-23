Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.



Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir ayda düzenlediği 10 operasyonda 18 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 1 kilo 60 gram genetiği değiştirilmiş esrar (Skunk), 587,60 gram metamfetamin, 132,83 gram esrar, 24,77 gram bonzai, 164 sentetik uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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