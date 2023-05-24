Eskişehir'deki uyuşturucu davasında evli çifte hapis cezası verildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti davasında iki sanıktan biri 12 yıl, diğeri 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın celsesine tutuklu sanık Yunus Ö. katıldı. Tutuksuz yargılanan eşi Asiye Ö. ise duruşmaya gelmedi.

Karardan önce son sözleri sorulan sanık Yunus Ö, uyuşturucuyu kendisinin kullandığını ancak ticaretini yapmadığını iddia ederek, "Uyuşturucu kullandığım için pişmanım. Takdir mahkemenindir." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Yunus Ö. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl hapis ve 24 bin lira adli para cezasına hükmederek tutukluluğunun devamına karar verdi.

Asiye Ö. ise 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Heyet, sanığın adli kontrol şartının devamına hükmetti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl eylül ayında, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonda Yunus Ö. ve eşi Asiye Ö, yaklaşık 300 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanmıştı. Gözaltına alınan bu kişilerden Yunus Ö. tutuklanmış, Asiye Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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