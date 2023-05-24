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"Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliğinin 87'ncisi Eskişehir'de başladı

AA

"Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliğinin 87'ncisi Eskişehir'de başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde, Eticaret Merkezi AŞ ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) tarafından düzenlenen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliğinin 87'ncisi Eskişehir'de başladı.

Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin bu yılki ana konusu "Dijital İşler" olarak belirlendi.

Etkinlik kapsamında 25 konuşmacı, 4 panelde e-Ticaret ve e-İhracat, dijitalleşme, metaverse, NFT, blockchain gibi konu başlıkları altında sunumlar gerçekleştirecek.

Türkiye Teknolojileri Buluşmaları Kurucusu ve Eticaret Merkezi AŞ'nin sahibi Merter Özdemir, AA muhabirine, teknoloji buluşmalarına 2013 yılında başladıklarını ve 145 bin kişiyi bir araya getirdiklerini belirterek, Türkiye'nin en uzun soluklu etkinlik zincirinin 87'ncisini yapacaklarını söyledi.

e-Ticaret ve e-İhracat, metaverse gibi gündemin önemli konu başlıklarının sektörün içine girmesiyle kapsamı genişleterek daha çok kişiye ve bilgiye ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Özdemir, "Türkiye'de bu organizasyonu 31 ilde yaptık. Sponsorlarımızın, konuşmacılarımızın ve özel konuklarımızın o ildeki iş dünyası ile buluşmasını sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

İnsanların dijitalle çok iç içe yaşadıklarını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Başladığımızda dijitali insanlar çok etkin kullanmıyordu. Bunu sağlamaya çalıştık. Bugün herkesin elinde bir cep telefonu var ama bunu genelde sosyalleşmek için kullanıyoruz. Biz istiyoruz ki bunu biraz daha ticareten kullanalım. İnterneti işinizin içine entegre ettiğinizde bir sıfır önde başlıyorsunuz. Burada yaklaşık 700'e yakın konuğumuz olacak. Genelde KOBİ'leri ağırlamak istiyoruz ama yüzde 11 öğrenci kontenjanımız var. Öğrencilerimiz de biliyorsunuz, ya ailelerinin işinin başına geçecekler ya da iş dünyasına atılacaklar. Onların da bu bilgileri alması bizim için önemli."

Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney ise açılış konuşmasında, pandeminin herkesi dijitalleştirdiğini ve mobilleştirdiğini söyledi.

Pandemiden sonra işini, alışkanlıklarını, tüketimini dijitale ya da mobil ortama taşımayan hiç kimse kalmadığını kaydeden Öney, "Özellikle teknolojinin dönüştürücü etkisine sahip, yeni dönüştüren teknolojilerin hayatımızdaki varlığını daha çok hissettirmesiyle bizler daha küresel, daha çok imkana sahip, daha çok yapabilir konuma geçtik. Bir taraftan da acaba bunu yönetebilecek, üretebilecek, kullanabilecek etkinliklere sahip miyiz? O zaman burada çok önemli iki etken hayatımızı dönüştürüyor. Bir tanesi, hepimiz ChatGTP konuşuyoruz bugünlerde, çok popüler. Sanki bir sanatçıyı konuşur gibi herkesin dilinde, elinde, kullanımında bir ChatGTP var. Çok önemli bir yapay zeka devrimi." diye konuştu.

Bu çağın en büyük özelliğinin yapay zeka olduğunu ifade eden Öney, şöyle devam etti:

"Peki bu gidişatta acaba bizler kişi, kurum olarak bu dönüşümü tamamladık mı? Ya da kendi vizyonumuzu ya da ihtiyaçlarımızı tam olarak tespit edebildik mi? Ya da bizimle beraber çalışan arkadaşlarımız, yöneticilerimiz acaba bu otomasyonu, yapay zekayı yönetmeye muktedir bilgiye sahip mi? Sürekli öğreniyor muyuz? Bu noktada devreye Teknolojide Kadın Derneği giriyor. Bizler de teknolojinin bu tarafında insana yatırım yaparak, insana destek olarak, insanın işinde ve hayatında daha dijital, üretken, vizyonel teknolojiyi en son noktaya kadar kullanarak hayatını işini küresel anlamda güçlendirecek ve Türkiye'ye de bu anlamda değer katacak gençlerimizi, insanlarımızı yetiştirmeyi görev edindik." dedi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Emre Demir'in de birer konuşma yaptığı etkinlikte, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun ve diğer ilgililer de yer aldı.

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