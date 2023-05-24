PttAVM.com Genel Müdürü Çevikoğlu: "Türkiye, Çin'den sonra internette satılabilecek en çok ürünü olan ülke"

ESKİŞEHİR (AA) - PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Türkiye'nin, Çin'den sonra internet ortamında satılabilecek en çok ürüne sahip ülke olduğunu bildirdi.

Eskişehir'de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde, Eticaret Merkezi AŞ ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) tarafından Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde Türkiye Teknoloji Buluşmaları kapsamında "E-İhracat ile Küçülen Dünya" konulu panel gerçekleştirildi.

Çevikoğlu, panelde yaptığı konuşmada, dünyada e-ticarette birkaç şirketin egemenliğinin bulunduğunu, bu alanda 3 firmanın toplam satışlarıyla dünyadaki e-ticaret ihracat hacminin yüzde 57'sinden fazlasına sahip olduğunu söyledi.

E-ticarette lokalleşmenin başladığını ve bunları iyi yönetmeleri gerektiğini kaydeden Çevikoğlu, "Biz hem kendi ülkemizde bunu yaparken hem de yurt dışında lokalleşerek, oraya uyarak, lokalleşerek derken orada depo kurarak orada şirket kurarak... O ülkenin şartlarına uyup o ülkedeki imkanları da kullanıp, kendi ülkemizdeki imkanlarımızı da götürebileceğimiz o kadar çok ürünümüz var ki bizim. Ben hep iddia ediyorum. Türkiye, Çin'den sonra internet ortamında satılabilecek en çok ürünü olan ülke. En çok ürünü olan; bu çok önemli. Satılabilecek de o kadar çok yer var." diye konuştu.

- "Türkiye'de 20 paketten biri yurt dışına gidiyor"

Devletin bakış açısının değiştiğini dile getiren Çevikoğlu, bu alana önemli destekler verildiğini ifade etti.

Çevikoğlu, e-ticaret alanında önemli fırsatlar olduğuna işaret ederek, "Bu fırsat, Türkiye için var. Bunu çok iyi görmemiz lazım. E-ticarette perakende denilen 5 alışverişten biri şu an oluyor. Dünyada satılan, sınır ötesine giden e-ticaret oranı; her 4 paketten biri yurt dışına gidiyor. Türkiye'de 20 paketten biri yurt dışına gidiyor. Burada da çok fark var. Bu arayı hızlıca kapatacağımızı umuyorum." dedi.

Hakan Çevikoğlu, PttAVM.com olarak Türkiye'de pazar paylarının oluştuğunu ve her ay büyüdüklerini vurguladı.

PttAVM'nin geçen hafta 11'inci yaşını kutladığını anımsatan Çevikoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Grafik hep yükseliyor. Hiç yılmadık. Çünkü gerçekten hemen her ay bir önceki aydan büyüyerek gidiyoruz. Biz yurt dışındaki pazara o kadar alıştık, benimsedik ki orada satabileceğimizi de gördüğümüz için artık PttAVM'de bir dükkan açıyor olmak, yerli ürünse, iyi satıcıysa... Ne demek istiyorum. Sipariş geldiğinde hızlı paketleyip gönderiyorsa, paketlemesini iyi yapıyorsa onu yurt dışına açıyoruz. PttAVM'de ücretsiz bir mağazan olduğu zaman aslında seni dünyaya taşıyan bir şapkamız var."

- "PttAVM'de bir dükkan açmak 250 ülkedeki satışa ürün sunmanıza vesile oluyor"

Çevikoğlu, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ), yurt dışına açılma konusunda zorluklarının bulunduğunu belirtti.

"Ptt" şapkasıyla bu zorlukları aşmalarını sağlamaya çalıştıklarını anlatan Çevikoğlu, şunları kaydetti:

"O ülkelere biz gidiyoruz. O ödeme sistemlerine biz entegre oluyoruz. PttAVM'de bir dükkan açmak dünyadaki 250 ülkedeki satışa ürün sunmanıza vesile oluyor. Size bir satış geldiği zaman onun yurt dışında satıldığından bile haberiniz olmuyor. Güzel şeyler bunlar. Bu imkanları biz artıracağız. KOBİ'lere yurt dışına götürebilmeleri için uygun ücretler oluşturmaya çalışıyoruz. Lojistik maliyetlerini çözebilmek adına özellikle devlet destekleri bu yıl yanımızda. Belirli ülkelerde lojistik üsleri kurmaya başlıyoruz. O ürünleri oraya getireceğiz. Bu sipariş geldikçe paketleme, iade hizmetlerini de sunacağımız biraz KOBİ'lere o kapıları açmaya çalışıyoruz. Bizim PttAVM'de açılan mağazadan böyle bir dünyaya bir pencere açıyoruz aslında. En önemli verdiğimiz katkı budur."

Etkinlikte, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü E-İhracat, Dijital Pazarlama,Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi Başkanı Hasan Önal da sunum yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.