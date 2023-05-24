PttAVM.com Genel Müdürü Çevikoğlu: "Türkiye, Çin'den sonra internette satılabilecek en çok ürünü olan ülke"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PttAVM.com Genel Müdürü Çevikoğlu: "Türkiye, Çin'den sonra internette satılabilecek en çok ürünü olan ülke"

AA

PttAVM.com Genel Müdürü Çevikoğlu: "Türkiye, Çin'den sonra internette satılabilecek en çok ürünü olan ülke"

ESKİŞEHİR (AA) - PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Türkiye'nin, Çin'den sonra internet ortamında satılabilecek en çok ürüne sahip ülke olduğunu bildirdi.

Eskişehir'de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde, Eticaret Merkezi AŞ ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) tarafından Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde Türkiye Teknoloji Buluşmaları kapsamında "E-İhracat ile Küçülen Dünya" konulu panel gerçekleştirildi.

Çevikoğlu, panelde yaptığı konuşmada, dünyada e-ticarette birkaç şirketin egemenliğinin bulunduğunu, bu alanda 3 firmanın toplam satışlarıyla dünyadaki e-ticaret ihracat hacminin yüzde 57'sinden fazlasına sahip olduğunu söyledi.

E-ticarette lokalleşmenin başladığını ve bunları iyi yönetmeleri gerektiğini kaydeden Çevikoğlu, "Biz hem kendi ülkemizde bunu yaparken hem de yurt dışında lokalleşerek, oraya uyarak, lokalleşerek derken orada depo kurarak orada şirket kurarak... O ülkenin şartlarına uyup o ülkedeki imkanları da kullanıp, kendi ülkemizdeki imkanlarımızı da götürebileceğimiz o kadar çok ürünümüz var ki bizim. Ben hep iddia ediyorum. Türkiye, Çin'den sonra internet ortamında satılabilecek en çok ürünü olan ülke. En çok ürünü olan; bu çok önemli. Satılabilecek de o kadar çok yer var." diye konuştu.

- "Türkiye'de 20 paketten biri yurt dışına gidiyor"

Devletin bakış açısının değiştiğini dile getiren Çevikoğlu, bu alana önemli destekler verildiğini ifade etti.

Çevikoğlu, e-ticaret alanında önemli fırsatlar olduğuna işaret ederek, "Bu fırsat, Türkiye için var. Bunu çok iyi görmemiz lazım. E-ticarette perakende denilen 5 alışverişten biri şu an oluyor. Dünyada satılan, sınır ötesine giden e-ticaret oranı; her 4 paketten biri yurt dışına gidiyor. Türkiye'de 20 paketten biri yurt dışına gidiyor. Burada da çok fark var. Bu arayı hızlıca kapatacağımızı umuyorum." dedi.

Hakan Çevikoğlu, PttAVM.com olarak Türkiye'de pazar paylarının oluştuğunu ve her ay büyüdüklerini vurguladı.

PttAVM'nin geçen hafta 11'inci yaşını kutladığını anımsatan Çevikoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Grafik hep yükseliyor. Hiç yılmadık. Çünkü gerçekten hemen her ay bir önceki aydan büyüyerek gidiyoruz. Biz yurt dışındaki pazara o kadar alıştık, benimsedik ki orada satabileceğimizi de gördüğümüz için artık PttAVM'de bir dükkan açıyor olmak, yerli ürünse, iyi satıcıysa... Ne demek istiyorum. Sipariş geldiğinde hızlı paketleyip gönderiyorsa, paketlemesini iyi yapıyorsa onu yurt dışına açıyoruz. PttAVM'de ücretsiz bir mağazan olduğu zaman aslında seni dünyaya taşıyan bir şapkamız var."

- "PttAVM'de bir dükkan açmak 250 ülkedeki satışa ürün sunmanıza vesile oluyor"

Çevikoğlu, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ), yurt dışına açılma konusunda zorluklarının bulunduğunu belirtti.

"Ptt" şapkasıyla bu zorlukları aşmalarını sağlamaya çalıştıklarını anlatan Çevikoğlu, şunları kaydetti:

"O ülkelere biz gidiyoruz. O ödeme sistemlerine biz entegre oluyoruz. PttAVM'de bir dükkan açmak dünyadaki 250 ülkedeki satışa ürün sunmanıza vesile oluyor. Size bir satış geldiği zaman onun yurt dışında satıldığından bile haberiniz olmuyor. Güzel şeyler bunlar. Bu imkanları biz artıracağız. KOBİ'lere yurt dışına götürebilmeleri için uygun ücretler oluşturmaya çalışıyoruz. Lojistik maliyetlerini çözebilmek adına özellikle devlet destekleri bu yıl yanımızda. Belirli ülkelerde lojistik üsleri kurmaya başlıyoruz. O ürünleri oraya getireceğiz. Bu sipariş geldikçe paketleme, iade hizmetlerini de sunacağımız biraz KOBİ'lere o kapıları açmaya çalışıyoruz. Bizim PttAVM'de açılan mağazadan böyle bir dünyaya bir pencere açıyoruz aslında. En önemli verdiğimiz katkı budur."

Etkinlikte, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü E-İhracat, Dijital Pazarlama,Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi Başkanı Hasan Önal da sunum yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de para istediği kişiyi bıçakla yaralayan gaspçıya 18 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Eskişehir'de para istediği kişiyi bıçakla yaralayan ...
"Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliğinin 87'ncisi Eskişehir'de başladı
YEREL HABERLER "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliğinin 87'ncisi ...
Eskişehir'deki uyuşturucu davasında evli çifte hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Eskişehir'deki uyuşturucu davasında evli çifte hapis ...
Evden 16 kamyon çöp çıktı
YEREL HABERLER Evden 16 kamyon çöp çıktı
Eskişehirli sanatçı atık metalden hayvan heykelleri yaptı, eşi resimlerini çizdi
YEREL HABERLER Eskişehirli sanatçı atık metalden hayvan heykelleri ...
Eskişehir'de bir evden yaklaşık 50 ton çöp çıkarıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de bir evden yaklaşık 50 ton çöp çıkarıldı
Eskişehir'de cinayet sanığı iki kardeşin yargılandığı davada tanıklar maktulü suçladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de cinayet sanığı iki kardeşin yargılandığı ...
Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi Iraklı tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi Iraklı tutuklandı
Eskişehir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi ...
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama
YEREL HABERLER Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonlarında 7 ...
Bakan Dönmez: Bay Kemal ancak Cumhurbaşkanımız çekilirse seçimi kazanabilir (2)
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Bay Kemal ancak Cumhurbaşkanımız ...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, Eskişehir'de konuştu:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, Eskişehir'de ...
Bakan Dönmez: Bay Kemal ancak Cumhurbaşkanımız çekilirse seçimi kazanabilir
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Bay Kemal ancak Cumhurbaşkanımız ...
Bakan Fatih Dönmez, Eskişehir Mahmudiye'de muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu:
YEREL HABERLER Bakan Fatih Dönmez, Eskişehir Mahmudiye'de muhtarlar ...
Bakan Fatih Dönmez, Eskişehir'de muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu:
YEREL HABERLER Bakan Fatih Dönmez, Eskişehir'de muhtarlar ve STK ...
Eskişehirli kadın lüle taşı ustası, "beyaz altın"ı dünyaya tanıtmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Eskişehirli kadın lüle taşı ustası, "beyaz altın"ı ...
AK Parti'li Gürcan, Geleneksel Okçuluk Turnuvası'na katıldı
YEREL HABERLER AK Parti'li Gürcan, Geleneksel Okçuluk Turnuvası'na ...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Eskişehir'de konuştu:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Eskişehir'de ...
Eskişehir'de sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de sağanak etkili oldu
Fuat Oktay: Burunlarının diplerini göremeyecek kadar makam mevki peşine düşmüş durumdalar
YEREL HABERLER Fuat Oktay: Burunlarının diplerini göremeyecek kadar ...
Oktay ve Dönmez, Eskişehir'deki Yunus Emre Termik Santrali'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Oktay ve Dönmez, Eskişehir'deki Yunus Emre Termik ...
AK Parti'li Gürcan, Eskişehir'deki depremzedelerle buluştu
YEREL HABERLER AK Parti'li Gürcan, Eskişehir'deki depremzedelerle ...
AK Parti'li Gürcan, Alpu ilçesinde yağmur duasına katıldı
YEREL HABERLER AK Parti'li Gürcan, Alpu ilçesinde yağmur duasına ...
Eskişehir'de kalp damarı tıkanıklığında ilk kez damar içi ultrason cihazı kullanıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de kalp damarı tıkanıklığında ilk kez damar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.