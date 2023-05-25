SES Partisi Genel Başkanı Bilgen, partisinin Cumhurbaşkanı Seçimi'yle ilgili görüşünü açıkladı:

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye'nin Sesi Partisi (SES Partisi) Genel Başkanı Ayhan Bilgen, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin parti kurullarında yaptıkları görüşmelerde, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verme eğiliminin parti kurullarında ciddi bir seçenek olarak görülmediğini belirtti.



Eskişehir'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Bilgen, 28 Mayıs'taki seçimin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin test edilmesi bakımından ikinci deneme sayılabileceğini söyledi.

Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu, "kucaklayıcı, uzlaştırıcı tarzı ve tavrı" dolayısıyla şimdiye kadar hep kutladıklarını, adaylığının Türkiye demokrasisi açısından çok değerli olduğunu düşündüklerini anlatan Bilgen, "Birinci turda da bence önemli bir sorumluluk ortaya koydu ama bugün itibarıyla Türkiye seçimlere iki adayla gitmiyor. Karşısında güçlü, güven veren bir alternatif konulamadığı için özellikle masadaki koltuk hesapları, milletvekili paylaşımı, bakanlık, cumhurbaşkanlığı kavgaları ve tartışmaları Türkiye'yi seçime Erdoğan yanlıları ve Erdoğan karşıtları olarak götürüyor." diye konuştu.



Bilgen, siyasette bir şeyin karşıtlığı üzerinden alternatif kurulamayacağını, kısa süreli birliktelikler, çıkar ortaklıkları, işbirlikleri yapılabileceğini ancak geleceğin bunun üzerine inşa edilemeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında varılan mutabakata değinen Bilgen, şöyle konuştu:

"Görünen o ki Sayın Özdağ kendince son derece başarılı bir hamle yapmıştır, son derece başarılı bir operasyon gerçekleştirmiştir. Yüzde 2 civarındaki oyuyla sadece iktidarı değil muhalefeti de bloke etmiştir. Muhalefete hareket alanı bırakmamıştır. Muhalefete karşılıksız belki en ciddi, yüksek oyu veren partiyi felç edecek bir pozisyon ortaya çıkartmıştır. Kendisi açısından başarılı olabilir, siyasi ikbali açısından iyi bir hamle yapmış olabilir, Türkiye açısından biz bu durumu son derece tehlikeli, son derece sıkıntılı görüyoruz. Türkiye'yi çaresizliğe, seçeneksizliğe mahkum eden bir tablo ortaya çıkartmıştır.

Mevcut tablo doğrultusunda son MYK İl Başkanları Toplantısı'nda değerlendirmelerimizi yaptık. Artık Türkiye'de ne yazık ki Kılıçdaroğlu'nun bir seçenek olmaktan çıktığını, arkadaşlarımızın büyük kısmı Erdoğan'a destek vermenin... Zaten son dönemi. Bu dönemle belki daha sağlıklı bir değişimin, gerçek bir değişimin gerçekten Türkiye toplumunun taleplerini hayata geçirecek iktidarın kötü bir taklidi değil sahici bir muhalefetin önünün açılacağını düşündüğümüzü arkadaşlarımız büyük oranda paylaştı. Farklı düşünen arkadaşlarımız da vardı. Tarafsız kalmamız gerektiğini düşünen arkadaşlar da vardı. Ben çoğunluğun eğilimini de farklı eğilimi de yansıttım. 'Kılıçdaroğlu'na destek verelim' eğilimi ne yazık ki parti kurullarımızda hiçbir şekilde ciddi bir seçenek, bir alternatif olarak görülmedi."

Ayhan Bilgen'e, SES Partisi Eskişehir İl Başkanı Kasım Karakaş ile partinin Kütahya, Yalova, Kırşehir, İstanbul, Ankara ve Amasya il başkanları eşlik etti.

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