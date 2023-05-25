CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'de (TEI) düzenlenen "Gençliğin Enerjisi TEI'de Buluşuyor" etkinliğinde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

TEI'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrencilere yerleşkesi gezdirilen TEI'nin geçmişten bugüne katettiği mesafeler anlatıldı.

Daha sonra Bakan Fatih Dönmez, TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Saim Dinç ve TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden gelen öğrencilerle buluştu.

Gençlere hitabında Dönmez, enerjide dışa bağımlı olmamanın önemini vurgulayarak, TEI gibi kuruluşlar sayesinde dışa bağımlılığın azaldığını ifade etti.

Dinç de gençlerin Türkiye'yi daha ileri götüreceğini kaydetti.

Akşit de çalışma hayatında edindiği tecrübeleri aktararak gençlere tavsiyelerde bulundu.

Dönmez, Dinç ve Akşit, konuşmalarının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.