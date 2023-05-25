Bakan Dönmez, Eskişehir'de "Okulum Bir İnci Projesi Ödül Töreni"nde konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şimdi artık kendi gazımızı üretmeye başlayacağız. Petrolde de benzer bir durumla karşı karşıyayız. Yeni keşiflerle birlikte inşallah petrol üretimimiz de önümüzdeki birkaç yıl içerisinde en az 2 kat artmış olacak." dedi.

Dönmez, Eskişehir Valiliğinin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce sürdürülebilir eğitim alanları olarak nitelendirilen bahçe ve koridorların tasarımında farkındalık oluşturan okulları ödüllendirmek amacıyla Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan "Okulum Bir İnci Projesi Ödül Töreni"ne katıldı.

Bakan Dönmez, törende yaptığı konuşmada, bütün kentlere rol model olabilecek özgün, örnek bir kampanya ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Okulların özellikle belli yaş grubundaki çocukların ve gençlerin belki de en çok vakit geçirdiği mekanlardan olduğunu kaydeden Dönmez, "İlk defa arkadaşlıklarını orada oluşturuyorlar, paylaşıyorlar. Sosyalleşme imkanları buluyorlar. Çünkü okul öncesi aile çevresiyle sınırlı olan bir hayatları var. Okulla birlikte öğretmenleriyle ve öğrenci arkadaşlarıyla farklı bir dünyaya açılıyorlar. " diye konuştu.

Dönmez, projenin hayat bilgisiyle de uyumlu olduğunu dile getirerek, "Şimdi bugün sınıfını, okulun bahçesini düzenleyen çocuklarımız yarın kendi evinde belki balkonunu, bahçesi varsa bahçesini düzenleyecek. Bir iş yerinde çalışmaya başladığı zaman aynı şekilde orayı düzenleyecek. Atalarımızın bir sözü var: Aslan yatağından belli olur. Düzen, tertip önemli. O açıdan bu bahçelerimizin ve koridorların bu şekilde bir tasarım, bir yarışma konusu olmasını takdirle karşıladığımı söylemek isterim." ifadesini kullandı.

Hedefleri yüksek tutmak gerektiğini vurgulayan Dönmez, "En iyisini yapacağınızdan hiç zerre kadar şüphem yok. Biraz önce Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde genç kardeşlerimizin, öğrencilerimizin İHA'larını gördük. Elektrikli otomobillerini gördük. Aldığı ödülleri bizlere gösterdiler, paylaştık. Hidrojenle çalışan araçlardan bahsettiler. Açıkçası bizim okuduğumuz dönemde böyle bir heyecan, hayal kurma imkanı da yoktu. Şimdiki gençlerimiz o konuda çok daha şanslı. Biz de zaten devlet ve bakanlıklar olarak da bu fırsatları gençlerimize vermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hedefimiz inşallah enerjide tam bağımsız ülke olmak"

Bakan Fatih Dönmez, Eskişehir'de son 20 yılda eğitim alanında ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu süreçte ilde eğitim alanında 800 milyon liralık yatırım yaptıklarını aktaran Dönmez, şöyle devam etti:

"Derslik, öğretmen sayısını neredeyse 2 katına çıkartmışız. Yine bu kapsamda okullarımızda akıllı tahta dediğimiz etkileşimli tahtalarımızın sayısını 5 bin 438'e çıkartmışız ki hakikaten büyük bir rakam. Yine öğrencilerimize de 3 bin 406 adet tablet bilgisayar ve bilişim eğitimi amaçlı da 113 tane bilişim teknolojisi sınıfı sağlanmış. Yenilik ve teknoloji çağındayız. Rekabetin çok yoğun yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Ar-Ge yapmazsak bir şeyleri araştırıp geliştirmezsek inanın aramızda çok büyük mesafeler olabilir. Geçtiğimiz yüzyılda maalesef ayağımıza gelen fırsatları iyi değerlendiremedik ama ikinci yüzyılda, Türkiye'nin yüzyılında önümüzde büyük fırsatlar var. O açıdan bunları iyi değerlendirmek zorundayız. Artık insanlarımızın özgüveni geldi. Kendi otomobillerimizi yapar hale geldik. İHA'larımız, SİHA'larımız var. Kendi doğal gazımızı bulduk. Bakın o gaz keşfi hemen hemen tamamı bizim kendi mühendislerimizin katkısıyla oldu. Sadece keşfetmek yetmiyor. O gazı oradan yerine binlerce metre altından çıkartıp karaya kadar getirmeniz onun işleme tesisini de işlemeniz sonra sisteme vermeniz gerekiyor. Hedefimiz inşallah enerjide tam bağımsız ülke olmak."

Doğal gaz keşfiyle gelecek nesillere büyük bir varlık bıraktıklarına işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Orada 35 yıl sadece konutlarımıza yetecek kadar gazımız var. Bizim gençliğimizde tabii doğal gaz zaten yoktu. Gelmeye başlayınca da sadece bazı büyükşehirlerde, merkezi mahallelerde kullanılan çağdaş bir yakıttı. Bugün ülke genelinde nüfusumuzun neredeyse yüzde 80'i doğal gaza erişir hale gelmiş. Bir zayıf yanımız vardı. Maalesef ithal edildi. Şimdi artık kendi gazımızı üretmeye başlayacağız. Petrolde de benzer bir durumla karşı karşıyayız. Yeni keşiflerle birlikte inşallah petrol üretimimiz de önümüzdeki birkaç yıl içerisinde en az 2 kat artmış olacak."

Dönmez, konuşmasının ardından projede dereceye giren okulların yöneticilerine ödüllerini verdi.

Törene, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Yunus Emre İlim Kültür Araştırma Merkezi Başkanı Gürhan Albayrak ve öğretmenler katıldı.

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