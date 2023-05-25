Bakan Dönmez, Eskişehir'de Ulaşım Sektörü Buluşması'nda konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Dönmez, Eskişehir'de Ulaşım Sektörü Buluşması'nda konuştu:

AA

Bakan Dönmez, Eskişehir'de Ulaşım Sektörü Buluşması'nda konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Daha önce 'Bir araya gelmem mümkün değil' diyenler, birbirlerini terörle, teröristlerle bir arada olmakla suçlayanlar, 'Onlar gelirse ülke parçalanır' diyenler bir koltuk uğruna tüm ideallerden vazgeçmeye başladılar." dedi.

Kentte faaliyet gösteren taksici, minibüsçü, otobüsçü ve servisçi esnafı ile Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda bir araya gelen Dönmez, şoför esnafının sıkıntılarının farkında olduklarını, çözümü de birlikte bulacaklarını söyledi.

Unutmayacakları gecelerden birisinin 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi olduğunu kaydeden Dönmez, "İstanbul'da, Ankara'da, Eskişehir'de, 81 ilin tamamında yoğunlukları farklı olmakla birlikte bu geceye maalesef tanıklık ettik. Yine bu gecede otobüs, kamyon, minibüs, taksi esnafımızın, şoförümüzün tankların ve topların karşısında nasıl dimdik durduğunun canlı şahitleriyiz. Allah razı olsun. Şehitlerimiz de var. Onları da rahmetle anıyorum. Sizlerin sayesinde milletimiz meydanlara akmış oldu ve vatanına, bayrağına da sahip çıkmış oldu." diye konuştu.

Önlerinde yeni bir seçim daha olduğunu ifade eden Dönmez, "Son günlerde tüm yaşananları görüyorsunuz. Daha önce 'Bir araya gelmem mümkün değil' diyenler, birbirlerini terörle, teröristlerle bir arada olmakla suçlayanlar, 'Onlar gelirse ülke parçalanır' diyenler bir koltuk uğruna tüm ideallerden vazgeçmeye başladılar. Bir de kalkmış şimdi beyefendi Cumhur İttifakı'mızın ortaklarına ve Cumhur İttifakı'mızın adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a da iftira ve bühtanlarda bulunuyor. Teröristle iş tuttuğunu söylüyor. Daha düne kadar Kandil'den mesaj geliyordu. HDP'liler sana her türlü tehdidi, şantajı yaptı. Bir kere de çıkıp kürsülerden 'Size ne oluyor arkadaş? Benim size ihtiyacım yok' diyebildi mi?" ifadesini kullandı.

Seçimin son derece kritik olduğunu vurgulayan Fatih Dönmez, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimlerinin yabancı medya tarafından dünyanın en önemli seçimlerinden birisi olarak değerlendirdiğini hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet, kendileri açısından önemli. Niye en kritik seçimlerinden birisi? Çünkü emperyalist güçlerin buradaki emelleri, arzuları bitmedi. Eski Türkiye'de olduğu gibi sözü dinlenen bir yönetim gelsin istiyorlar da onun için. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız diklenmeden dik durmasını bildiği için, milli menfaatlere aykırı olan hiçbir teklifi kabul etmediği için onun değiştirilmesini istiyorlar. Şöyle düşman oklarına bakın. Kime yöneliyor? Emperyalistler, FETÖ'cüsü, PKK'sı, DHKPC'si, Ermenileri benzer. Bugüne kadar Türkiye'ye düşmanlıkta hiç geri adım atmamış olan ülkelerin, yetkililerinin veya örgütlerin yetkililerinin okları nereye gösteriyorsa biz orada duracağız. Bugün bizim için milli bir görev. Özellikle 28 Mayıs'ta ilk turda geçemedik biliyorsunuz yüzde 50'yi. İnşallah bu turda yüzde 50'yi geçmek suretiyle onlara güzel bir cevap vereceğiz."

Eskişehir'de şoför esnafının sıkıntılarıyla ilgili geldikleri günden itibaren oda başkanlarıyla çeşitli toplantılar yaptıklarına değinen Bakan Dönmez, sorunların kaynağının hükümet değil kentteki yerel yöneticiler olduğunu gördüklerini kaydetti.

Şoförlerin hukuki yönden birtakım mücadeleler vermesine rağmen bugüne kadar istediklerini elde edemediğini söyleyen Dönmez, sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü şoför esnafını bu şehre hizmet eden değil adeta yük olan olarak görmüşler. Halbuki şoför esnafımız bu kentin yükünü, insanını taşıyor. En değer verdiği kıymet verdiği eşyalarını taşıyor. Nasıl bunu dışlarsın? Ama zihniyet öyle olunca yapacak bir şey yok. Çünkü o sorun görmüyor. Sorunu görmediği müddetçe de bu soruna çözüm üretmesini de beklememiz doğru değil."

Şoför esnafının sorunlarının çözümü için üzerlerine düşeni yapacaklarına vurgu yapan Dönmez, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Şimdi Sayın oda başkanımızla, yönetici arkadaşlarımız geldi. Sadece Eskişehir'de olan bir sorun değil bu tabii. Plaka, tahsis ve tahdit konusu. Geçmişte bu plakalar size verilirken süresiz verilmiş. İhale şartnamesi böyle hazırlanmış. Sözleşmeler böyle yapılmış. Lakin bir müfettiş gelmiş ve demiş ki 'Bunlara süre getirmeniz lazım.' Aslında bakanlık da 'Böyle bir uygulamaya gitmenize gerek yok' demesine rağmen işlerine de böyle geldiği için kenti yönetenlerin, şimdi bu sizin süresiz olarak almış olduğunuz plakalara tahdit getirmeye çalışıyorlar. Ben Ulaştırma Bakanımızla birkaç saat önce görüştüm. Dedim ki 'Kentimizde böyle bir sorun var, sayın bakanım' 'Biliyorum' dedi. 'Sadece Eskişehir'de değil diğer kentlerimizde de benzer sorun var. Hiç merak etmesinler, yasa taslağımız hazır. Meclis açılır açılmaz o yasayı geçireceğiz. Şoför esnafımızı da bu dertten kurtaracağız' diye söyledi."

Programda AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP İl Başkanı İsmail Candemir, BBP MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Osman Mandacı da birer konuşma yaptı.

Dönmez'e konuşmasının ardından şoför esnafı tarafından hediye takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dönmez: Türkiye'de 2 bin 300 megavatlık bir biyogaz biyokütle tesisine sahibiz (3)
YEREL HABERLER Dönmez: Türkiye'de 2 bin 300 megavatlık bir biyogaz ...
Dönmez: Türkiye'de 2 bin 300 megavatlık bir biyogaz biyokütle tesisine sahibiz (2)
YEREL HABERLER Dönmez: Türkiye'de 2 bin 300 megavatlık bir biyogaz ...
Dönmez: Türkiye'de 2 bin 300 megavatlık bir biyogaz biyokütle tesisine sahibiz
YEREL HABERLER Dönmez: Türkiye'de 2 bin 300 megavatlık bir biyogaz ...
Bakan Dönmez, Eskişehir'de "Okulum Bir İnci Projesi Ödül Töreni"nde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, Eskişehir'de "Okulum Bir İnci Projesi ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TEI'de üniversite öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TEI'de ...
SES Partisi Genel Başkanı Bilgen, partisinin Cumhurbaşkanı Seçimi'yle ilgili görüşünü açıkladı:
YEREL HABERLER SES Partisi Genel Başkanı Bilgen, partisinin ...
Bakan Dönmez, Eskişehir'de gençlerle fidan dikip piknik yaptı:
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, Eskişehir'de gençlerle fidan dikip ...
Bakan Dönmez, Eskişehir'de Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, Eskişehir'de Sivil Toplum Kuruluşları ...
Bakan Fatih Dönmez, Eskişehir'de işçilere hitap etti:
YEREL HABERLER Bakan Fatih Dönmez, Eskişehir'de işçilere hitap etti:
Bakan Dönmez: Bu seçim sadece Türkiye´nin seçimi değil
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Bu seçim sadece Türkiye´nin seçimi ...
PttAVM.com Genel Müdürü Çevikoğlu: "Türkiye, Çin'den sonra internette satılabilecek en çok ürünü olan ülke"
YEREL HABERLER PttAVM.com Genel Müdürü Çevikoğlu: "Türkiye, Çin'den ...
Eskişehir'de para istediği kişiyi bıçakla yaralayan gaspçıya 18 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Eskişehir'de para istediği kişiyi bıçakla yaralayan ...
"Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliğinin 87'ncisi Eskişehir'de başladı
YEREL HABERLER "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliğinin 87'ncisi ...
Eskişehir'deki uyuşturucu davasında evli çifte hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Eskişehir'deki uyuşturucu davasında evli çifte hapis ...
Evden 16 kamyon çöp çıktı
YEREL HABERLER Evden 16 kamyon çöp çıktı
Eskişehirli sanatçı atık metalden hayvan heykelleri yaptı, eşi resimlerini çizdi
YEREL HABERLER Eskişehirli sanatçı atık metalden hayvan heykelleri ...
Eskişehir'de bir evden yaklaşık 50 ton çöp çıkarıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de bir evden yaklaşık 50 ton çöp çıkarıldı
Eskişehir'de cinayet sanığı iki kardeşin yargılandığı davada tanıklar maktulü suçladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de cinayet sanığı iki kardeşin yargılandığı ...
Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi Iraklı tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi Iraklı tutuklandı
Eskişehir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi ...
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama
YEREL HABERLER Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonlarında 7 ...
Bakan Dönmez: Bay Kemal ancak Cumhurbaşkanımız çekilirse seçimi kazanabilir (2)
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Bay Kemal ancak Cumhurbaşkanımız ...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, Eskişehir'de konuştu:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, Eskişehir'de ...
Bakan Dönmez: Bay Kemal ancak Cumhurbaşkanımız çekilirse seçimi kazanabilir
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Bay Kemal ancak Cumhurbaşkanımız ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.