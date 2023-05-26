Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yahnikapan Mahallesi'nde H.İ'ye ait park halindeki kamyonun açık kasasından sondaj makinesinin 200 metre uzunluğunda 22 bin lira değerindeki kablosunun çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, şüpheliler T.D, E.T, E.Y. ile çalıntı malları satın aldığı iddia edilen işletme sahibi V.B. ve çalışanı H.A. yakalandı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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