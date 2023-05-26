AK Parti'li Gürcan, Eskişehir'de Eğitim Bir-Sen'in ödül törenine katıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti'den Eskişehir Milletvekili seçilen Ayşen Gürcan, Memur Sendikaları Konfederasyonuna (Memur-Sen) bağlı Eğitimciler Birliği Sendikasının (Eğitim Bir-Sen) düzenlediği "Bir Bilenle Bilge Nesil Kitap Okuma ve Deneme Yazma Yarışması Ödül Töreni"ne katıldı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Gürcan, etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve velilerle buluştu.

Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Gürcan, 1990'lı yıllardan bu yana eğitim camiasının içinde olduğunu ifade ederek, okumanın sadece kitap temelinde bir eylem olmadığını belirtti.

Okumanın insanı, tabiatı ve kainatı okumak olarak algılanması gerektiğine işaret eden Gürcan, "Hakiki medeniyetin ilk emri 'Oku'dur. Okunan bir şeyden sonuç oluşturmak en kıymetlisidir. Çocuklarımız, bu yarışmayla okudukları kitaplar sonucunda deneme yazarak öğrenmelerini tamamlamış oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ayşen Gürcan, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den beri eğitime özel bir önem verildiğine vurgu yaparak, bu alanda birçok reforma imza atıldığını hatırlattı.

En iyi yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu kaydeden Gürcan, "Okullaşma oranları ile eğitime katılımın ilk basamaktan itibaren yaygınlaşmasını sağladık. Bunların sonucunda ülkemizde yerli ve milli sanayi üretiminin altyapısını hazırlamış bulunuyoruz. Böylece yerli ve milli teknoloji ürünlerimiz olan Togg'u, İHA’larımızı, SİHA'larımızı, raylı sistem araçlarımızı ve sayamayacağımız kadar makine ve ekipmanlarımızı üretiyoruz." ifadesini kullandı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini veren Gürcan, okul idarecilerine, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

Törene, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı, Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman ile STK temsilcileri katıldı.

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