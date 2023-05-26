Eskişehir'de AK Parti Milletvekili seçilen Bakan Dönmez ve Gürcan mazbatalarını aldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den milletvekili seçilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ayşen Gürcan mazbatalarını aldı.

Eskişehir Adalet Sarayı'nda düzenlenen programda, Dönmez ve Gürcan'a mazbataları verildi.

Törenin ardından açıklamada bulunan Bakan Dönmez, milletvekili olarak hem Eskişehir'e hem de memlekete hizmette bulunacaklarını söyledi.



Dönmez, şöyle konuştu:

"Seçimin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için görev alan başta il ve ilçe seçim kurullarındaki hakim arkadaşlarımıza, görevli arkadaşlarımıza, sandıklarımızda görev alan sandık kurulu başkan ve üyelerine, siyasi partilerin çok değerli müşahitlerine de teşekkür ediyoruz. Güvenli bir şekilde yapıldı. Ama biliyorsunuz şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu var. İnşallah bu pazar günü de Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Eskişehir'de sükunet, huzur, barış içerisinde bir kampanya yürütüldü. Seçim günü de hemen hemen kayda değer bir olaya rastlanmadı. O açıdan ben bir kez daha hemşehrilerimize de tüm siyasi partilerimize de teşekkür ediyorum."

Ayşen Gürcan da 28. Dönem Eskişehir Milletvekili olarak mazbata aldıklarını dile getirerek, "Milletvekili olarak Eskişehir'e hizmet etmeyi görev bildik. Rabbim utandırmasın. Hayırlı işler yapmayı nasip etsin. Ben de bu seçimin gerçekleşmesinde öncelikle parti başkanlığı ve il teşkilatıma teşekkür ediyorum. Oy veren Eskişehirli halkımıza teşekkür ediyorum. İnşallah güzel işler yapacağız." dedi.



Programa, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan ve partililer katıldı.

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