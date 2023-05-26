Eskişehir'de CHP ve İYİ Parti milletvekilleri mazbatalarını aldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, CHP ve İYİ Parti'den 14 Mayıs'ta 28. Dönem milletvekili seçilen siyasiler mazbatalarını aldı.

Eskişehir Adalet Sarayı'nda düzenlenen programda, CHP'den Eskişehir milletvekili seçilen Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan ile İYİ Parti'den milletvekili seçilen Nebi Hatipoğlu'na mazbataları takdim edildi.

Programa, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Emine Edizgil ve partililer katıldı.

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