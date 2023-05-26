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Bakan Dönmez, Eskişehir'de "Reis'e Vefa Buluşması"nda konuştu:

AA

Bakan Dönmez, Eskişehir'de "Reis'e Vefa Buluşması"nda konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "28 Mayıs sadece bugünler için değil, gelecek nesiller için çocuklarımız için de karar verme günü olacak. Ülkemiz üzerine kurulan tuzakları bir kez daha bozacağımız gün olacak. Birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye Yüzyılı'na yürüyeceğimiz bir gün olacak." dedi.

Bakan Dönmez, Eskişehir'de Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda düzenlenen "Reis'e Vefa Buluşması" programında yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta milletin Cumhur İttifakı'na Mecliste ezici bir çoğunluk verdiğini söyledi.

Yarışın ikinci raunduna 28 Mayıs'ta çıkacaklarını kaydeden Dönmez, "İkinci yarıya önde giriyoruz ancak yarış hala sürüyor. Şimdi ilkinden daha fazla çalışma zamanı. Şimdi sandıklara daha fazla sahip çıkma zamanı. Şimdi büyük ve güçlü Türkiye zaferi için hep birlikte sandıklara gitme zamanı." diye konuştu.

28 Mayıs Pazar akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı balkonda görene kadar, balkon konuşması yapana kadar durmayacaklarını dile getiren Dönmez, "Biliyorsunuz işimiz sadece oy vermekle, çevremizdeki kardeşlerimizi sandığa götürmekle bitmiyor. 28 Mayıs günü sandıklarda görevli bütün sandık müşahidi kardeşlerimiz ıslak imzalı tutanakları alana kadar işimiz devam ediyor. Ekranda ne zaman Sayın Cumhurbaşkanı'mızın zaferini görürüz, o zaman 'tamam' deriz. 'Bu iş bitti.' deriz. Ama şimdi çalışma zamanı. Şimdi gayret zamanı." ifadelerini kullandı.

Dönmez, birçok zorluğu birlikte göğüslediklerini ve millet iradesine yönelen tehditleri birlikte bertaraf ettiklerini vurguladı.

İstiklal ve istikbale, devletin bekasına, milletin huzur ve refahına kasteden şer odaklarını birlikte defettiklerini anlatan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"E-muhtıra, parti kapatma davası, 17-25 Aralık hukuk darbesi, MİT Başkanı'mızın şahsında Cumhurbaşkanı'mıza kurulan kumpas, Gezi Parkı eylemleri, 367 krizi ve nihayetinde 15 Temmuz darbe girişimi. Birileri partimizi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızı sürekli hedef aldı, Türkiye'yi yerli ve milli olmayan bir siyaset resmiyle karşı karşıya bırakmak istedi. Vesayet odakları hep sahnedeydi. Sanmayın ki her mağlubiyetten sonra çekilecekler. Farklı oyunlarla, farklı kişilerle yeni olayları, yeni krizleri, yeni sorunları sahaya sürecekler. Ancak herkes şunu iyi bilsin ki biz burada oldukça bu milleti namertlere yar etmeyeceğiz. Biz bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça onlar yenilgiye mahkum olacak."

- "Türkiye'yi aslına döndüren ne varsa onlara düşmanlar"

Tarihin her döneminde milletin ateşten gömlek giydiğini ama hiçbir dönemde böylesine alçakça oyunlarla karşı karşıya gelmediklerini belirten Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kaderi milletimizin kaderiyle hemhal olmuştur. Sanmayın ki onların istemediği, Recep Tayyip Erdoğan. Hayır, değil. Onların istemediği, kabul etmek istemediği şey Sayın Cumhurbaşkanı'mızın şahsında tecessüm eden davamız, inançlarımız, kutsallarımız. Türkiye'yi aslına döndüren ne varsa onlara düşmanlar. Türkiye'yi yeniden tarih sahnesine çıkaran ne varsa onun karşısındalar. Bu millet vesayetten de vesayet odaklarından da çok çekti. Bunlarla son 20 yıldır mücadele eden bir Türkiye var. Karşılığında da büyük bedeller ödeyen bir Türkiye var. Muhalefetin amacı belli; Avrupa'dan, Amerika'dan aferin almak. Ancak Batı’ya yaranmak karşılığında Türkiye’mizi sonu belirsiz bir maceraya atmaktan çekinmeyen bir muhalefet var karşımızda. Biz bunlar gibi olsaydık o zaman bugünkü Türkiye olamazdık."

Bakan Dönmez, bugünkü Türkiye'nin Suriye'de terör koridorunu boğan bir ülke olduğuna dikkati çekti.

Avrupa'nın, Amerika'nın ne dediğine bakmadan milli menfaatleri çerçevesinde sınırlarında terör devleti kurulmasına izin vermeyen bir Türkiye'nin var olduğuna işaret eden Dönmez, şunları dile getirdi:

"Bugünkü Türkiye, Karabağ'ı bağımsızlığına kavuşturan Türkiye. İHA'larıyla, SİHA'larıyla savaşın seyrini değiştiren bir ülke. Bugünkü Türkiye, Karadeniz açıklarında, denizin 2 bin 200 metre derinliğinde herkese ve her türlü zorluğa rağmen doğal gaz keşfetti. Gabar'da, Cudi'de daha önceden terörün kol gezdiği dağlarda petrol keşfetti. Eskişehir'de dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementleri sahasının keşfine imza atan bir ülke. Sözün özü kardeşlerim bugünkü Türkiye, kendine güvenen bir Türkiye. Özgüveni yüksek bir ülke. Kendisine dayatılan aşağılık komplekslerini aşmış bir ülke. Her platformda dişe diş, kora kor mücadele eden bir ülke. Ayakları üzerinde durabilen Türkiye. Kendi kararını kendisi veren, kimseye müdana etmeyen bir ülke. Bugünkü Türkiye uluslararası mecralarda sözü dinlenen, sözüne kulak kesilen bir ülke."

- "Artık son düzlükteyiz"

Dönmez, 20 sene öncesine kadar acziyete düşmüş, düşürülmüş bir Türkiye'nin olduğuna değinerek, "Bugün ise kendi kabına sığmayan bir Türkiye var. 28 Mayıs sadece bugünler için değil, gelecek nesiller için çocuklarımız için de karar verme günü olacak. Ülkemiz üzerine kurulan tuzakları bir kez daha bozacağımız gün olacak. Birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye Yüzyılı'na yürüyeceğimiz bir gün olacak." dedi.

Bugüne kadar Eskişehir'de sokak sokak, kapı kapı gezdiklerini, milletle buluştuklarını ve hasbihal ettiklerini aktaran Dönmez, "Ailemize, eşimize, çocuklarımıza, sevdiklerimize ayırdığımız vaktin daha fazlasını davamız için milletimiz için harcadık. Artık son düzlükteyiz. Tünelin ucundaki ışık görünüyor. Şimdi büyük ve güçlü Türkiye için Türkiye Yüzyılı için son bir görevimiz daha var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı inşallah oylarımızla Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı yapacağız. Bir kez daha 'Doğru adam, doğru zaman' diyeceğiz. Yine Reis, yeniden Reis diyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Hep birlikte nice zaferleri kutladıklarını ve bu millete umut veren nice balkon konuşmalarına şahit olduklarını söyleyen Dönmez, "Hep bir ağızdan zafer şarkılarımızı söyledik. Bu dava siz varsanız var. Bu dava siz oldukça öksüz kalmayacak, yetim kalmayacak. Kendi öz yurdunda garip, kendi öz yurdunda parya olmayacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon bağlantısıyla katılarak salonda bulunanlara hitap ettiği etkinlikte sanatçı Alper Kekilli tarafından konser verildi, mehteran gösterisi sunuldu. Ayrıca Serdar Tuncer tarafından şiir dinletisi yapıldı.

Programda, AK Parti'den Eskişehir Milletvekili seçilen Ayşen Gürcan, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı, BBP MKYK Üyesi Ahmet Namık Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Osman Mandacı da katılımcılara seslendi.

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