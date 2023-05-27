Eskişehir'de Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü düzenlendi

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ESKİŞEHİR (AA) - CHP Eskişehir İl Başkanlığınca, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü yapıldı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması öncesinde Odunpazarı Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Ulus Anıtı önüne kadar devam etti.

İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Zafer Partisi mensuplarının da yer aldığı yürüyüşte, 28 Mayıs seçimi için Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulunuldu.

Yürüyüşe, CHP'den Eskişehir Milletvekili seçilen İbrahim Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Recep Taşel, İYİ Parti İl Başkanı Emine Edizgil ile Demokrat Parti İl Başkanı Hüseyin Özcan da katıldı.



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