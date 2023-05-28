Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, oyunu Eskişehir'de kullandı:

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur için oyunu Eskişehir'de kullandı.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'ndeki Eti Maden İşletmeleri İlkokulu'na gelen Dönmez, oy kullanmak için bir süre sırada bekledi ve bu esnada vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Bakan Dönmez, 2023 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin Türkiye ve Eskişehir için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Seçimin sakin geçtiğini ifade eden Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"Türkiye ilk defa ikinci tur seçimleri tecrübe ediyor. Ama sonunda demokrasimiz, halkımız kazanacak ve sandıktan çıkan herkes tabii ki saygı gösterecek. Öte yandan enerjiyle ilgili olarak da seçimlerin yapıldığı okullarda ve oyların sayılacağı noktalarda seçim kurullarında da gerekli tedbirleri birinci turda olduğu gibi almıştık. An itibarıyla da herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Planladığımız şekliyle devam ediyor. Vatana millete tekrar hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sandık numarası 2023'tü inşallah uğurlu gelir. Geçtiğimiz seçimde de burada önde çıkmıştık. İnşallah bunda da öyle olur."

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