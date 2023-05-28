Eskişehir'de hastalar Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oylarını kullandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 65 yaşındaki hasta kadın 112 Acil Servis sağlık ekiplerinin yardımıyla getirildiği okulda Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Gülten Özcan (65), oy kullanmak için Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğinden yardım istedi. Hastaneden ambulansla alınan Özcan, sağlık görevlilerinin eşliğinde Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi'ndeki Şeker İlkokulu'na getirildi.

Özcan, kimlik kontrolünün ardından 2316 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Gazetecilere açıklama yapan Özcan, hastanede tedavi gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Allah sağlık personellerinden de razı olsun. Hepiniz hakkınızı helal edin. Ben de böyle zor bir durumda oy kullanmak istemezdim. Sağlık çok önemli. Geri kalmak istemedim. Bir oy, bir oydur dedim. İnşallah hayırlısı olsun."dedi.

Şeker İlkokulu'na oy kullanmak için eşiyle birlikte tekerlekli sandalyeyle gelen parkinson hastası Havva Altıntaş (66) da okulda görevli polislerin yardımı ile binanın ikinci katına çıkarıldı.

Yapılan kimlik kontrolünün ardından Havva Altıntaş eşi Hasan Altıntaş'ın yardımıyla oyunu kullandı.

Hasan Altıntaş, eşinin 3 yıldır parkinson hastası olduğunu ve tekerlekli sandalye kullandığını belirterek, "Oy kullanmak için geldik, herkesin sandığa gitmesi gerekiyor. Vatana millete seçim hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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