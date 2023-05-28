Eskişehir'de oy kullanma işlemi devam ediyor

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bürokratlar ve milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Seçimi için oylarını kullandı.



Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Süleyman Çakır Caddesi'ndeki Hacı Süleyman Çakır Lisesinde 1058 numaralı sandıkta oy verdi.



AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Cemalettin Sarar Ortaokulu'nda kurulan 2104 nolu sandıkta oyunu kullandı. Vatandaşlarla sohbet edip, görevlilere başarılar diledi.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan ise eşi Semra Arslan'la birlikte geldiği Orhangazi Mahallesi'ndeki Şehit Mehmet Taş İlkokulunda kurulan 1278 nolu sandıkta, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de eşi Remzi Süllü ile birlikte geldiği Hoşnudiye Mahallesi Dumlupınar İlköğretim Okulu'nda kurulan 1237 nolu sandıkta oyunu kullandı.

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