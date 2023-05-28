Eskişehir'deki kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan iki kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Karapazar Sokağı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Hasan Can Aksoy (22) ile Ahmet T. (16) bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aksoy, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli E.G'yi (16) gözaltına aldı.

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