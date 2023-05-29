Eskişehir'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga olayının şüphelisi tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı bıçaklı kavga olayının şüphelisi tutuklandı.



Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Karapazar Sokak'ta önceki gece iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Hasan Can Aksoy'un (22) ölümü Ahmet T'nin (16) ise yaralanması olayı ile ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan E.G. (16), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Karapazar Sokağı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada Hasan Can Aksoy (22) ölmüş, Ahmet T. (16) ise yaralanmıştı. Şüpheli, E.G. (16), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.



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