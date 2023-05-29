Eskişehir'de salça bidonuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda salça bidonunun içerisine gizlenmiş 412 gram esrar ele geçirildi.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir-Ankara kara yolu polis uygulama noktasında bir otomobile yönelik operasyon düzenledi.

Durdurulan araçta narkotik detektör köpeğinin de yardımıyla yapılan aramada, salça bidonunun içerisine gizlenmiş 412 gram esrar ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli Erdal T, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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