Eskişehir'de son 15 günde aranan 48 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 48 şüpheli, polisin son 15 günde düzenlediği operasyonlarda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 14-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, "kasten öldürme", "hırsızlık", "gasp", "dolandırıcılık", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan haklarında arama kararı olan 48 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerden 16'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.